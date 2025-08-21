https://ria.ru/20250821/vystavka-2036806167.html

Выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в Ростове

21.08.2025

Выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в Ростове

Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в парке "Россия - моя история" в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 21.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в парке "Россия - моя история" в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "21 августа в Ростове-на-Дону, в парке "Россия – моя история", открылась бесплатная мультимедийная экспозиция "Свидетели Великой Победы", - говорится в сообщении. В трехмерном цифровом формате 3D-композиций представлены экспонаты и реликвии Великой Отечественной войны из старейших коллекций ратных музеев России - Центрального военно-морского музея, Центрального музея Вооруженных сил, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея обороны Москвы и Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва". В числе уникальных предметов - парадный мундир Иосифа Сталина, изготовленный для парада Победы 1945 года. Выставка торжественно стартовала в мае на ВДНХ и до конца 2025 года откроется во всех 25 исторических парках страны, продолжая общенациональное празднование юбилея Победы. "Выставка "Свидетели Победы", направленная на формирование исторического сознания и патриотических ценностей, будет интегрирована в школьную программу. Рассчитываем, что экспозицию посетят не менее 3 тысяч донских школьников. Когда с помощью мультимедийных технологий на глазах оживает история нашей страны, сопричастность к ее великой истории неизбежна", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

