Выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в Ростове
Ростовская область
Ростовская область
 
17:21 21.08.2025
Выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в Ростове
Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в парке "Россия - моя история" в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в парке "Россия - моя история" в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "21 августа в Ростове-на-Дону, в парке "Россия – моя история", открылась бесплатная мультимедийная экспозиция "Свидетели Великой Победы", - говорится в сообщении. В трехмерном цифровом формате 3D-композиций представлены экспонаты и реликвии Великой Отечественной войны из старейших коллекций ратных музеев России - Центрального военно-морского музея, Центрального музея Вооруженных сил, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея обороны Москвы и Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва". В числе уникальных предметов - парадный мундир Иосифа Сталина, изготовленный для парада Победы 1945 года. Выставка торжественно стартовала в мае на ВДНХ и до конца 2025 года откроется во всех 25 исторических парках страны, продолжая общенациональное празднование юбилея Победы. "Выставка "Свидетели Победы", направленная на формирование исторического сознания и патриотических ценностей, будет интегрирована в школьную программу. Рассчитываем, что экспозицию посетят не менее 3 тысяч донских школьников. Когда с помощью мультимедийных технологий на глазах оживает история нашей страны, сопричастность к ее великой истории неизбежна", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
ростов-на-дону, ростовская область
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростовская область
Выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в Ростове

Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в Ростове-на-Дону

© Исторический парк "Россия — Моя История"Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы"
Мультимедийная выставка Свидетели Великой Победы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Исторический парк "Россия — Моя История"
Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Мультимедийная выставка "Свидетели Великой Победы" открылась в парке "Россия - моя история" в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"21 августа в Ростове-на-Дону, в парке "Россия – моя история", открылась бесплатная мультимедийная экспозиция "Свидетели Великой Победы", - говорится в сообщении.
В трехмерном цифровом формате 3D-композиций представлены экспонаты и реликвии Великой Отечественной войны из старейших коллекций ратных музеев России - Центрального военно-морского музея, Центрального музея Вооруженных сил, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея обороны Москвы и Государственного историко-мемориального музея-заповедника "Сталинградская битва".
В числе уникальных предметов - парадный мундир Иосифа Сталина, изготовленный для парада Победы 1945 года.
Выставка торжественно стартовала в мае на ВДНХ и до конца 2025 года откроется во всех 25 исторических парках страны, продолжая общенациональное празднование юбилея Победы.
"Выставка "Свидетели Победы", направленная на формирование исторического сознания и патриотических ценностей, будет интегрирована в школьную программу. Рассчитываем, что экспозицию посетят не менее 3 тысяч донских школьников. Когда с помощью мультимедийных технологий на глазах оживает история нашей страны, сопричастность к ее великой истории неизбежна", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
