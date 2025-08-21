Рейтинг@Mail.ru
02:35 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/vstrecha-2036621846.html
Кнайсль оценила подготовку к трехсторонней встрече по Украине
Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже на Аляске, а также последующая встреча Трампа и Владимира Зеленского РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T02:35:00+03:00
2025-08-21T02:35:00+03:00
аляска
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814732869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9782a5a708ec0f9eecd00116de47ee9c.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже на Аляске, а также последующая встреча Трампа и Владимира Зеленского подготовили хорошую почву для трехсторонней встречи в будущем, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Полагаю, что почва для такой трехсторонней встречи, о которой президент Трамп говорил в последние недели, уже подготовлена", - сказала она. По мнению экс-главы МИД Австрии, успешные переговоры лидеров РФ и США на Аляске, а также звонок Путину после встречи с лидерами ЕС и Зеленским демонстрируют установившиеся между Трампом и российским президентом профессиональные отношения. Как полагает Кнайсль, сейчас главный вопрос - повестка возможной встречи. Как отметила Кнайсль, в ходе переговоров в Белом доме европейские лидеры могли попытаться оказать давление на Трампа и навязать ему иное видение украинского урегулирования. По мнению собеседницы агентства, это им не удалось. "Я думаю, многие считали так: "Мы поедем в Вашингтон, увидимся с ним лицом к лицу и вернем его туда, где мы хотим его видеть". Но нет, Трамп – слишком сильная личность. И он не ездил на Аляску, не вкладывал нервы и энергию просто, чтобы обменяться рукопожатиями с президентом Путиным. Он слушал его. Они оба провели подготовку к встрече и поняли, где пролегают красные линии другой стороны", - резюмировала она. Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
https://ria.ru/20250821/tramp-2036616801.html
https://ria.ru/20250820/knaysl-2036429630.html
аляска
россия
сша
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже на Аляске, а также последующая встреча Трампа и Владимира Зеленского подготовили хорошую почву для трехсторонней встречи в будущем, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Полагаю, что почва для такой трехсторонней встречи, о которой президент Трамп говорил в последние недели, уже подготовлена", - сказала она.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Белом доме рассказали о работе над встречей России и Украины
00:37
По мнению экс-главы МИД Австрии, успешные переговоры лидеров РФ и США на Аляске, а также звонок Путину после встречи с лидерами ЕС и Зеленским демонстрируют установившиеся между Трампом и российским президентом профессиональные отношения. Как полагает Кнайсль, сейчас главный вопрос - повестка возможной встречи.
Как отметила Кнайсль, в ходе переговоров в Белом доме европейские лидеры могли попытаться оказать давление на Трампа и навязать ему иное видение украинского урегулирования. По мнению собеседницы агентства, это им не удалось.
"Я думаю, многие считали так: "Мы поедем в Вашингтон, увидимся с ним лицом к лицу и вернем его туда, где мы хотим его видеть". Но нет, Трамп – слишком сильная личность. И он не ездил на Аляску, не вкладывал нервы и энергию просто, чтобы обменяться рукопожатиями с президентом Путиным. Он слушал его. Они оба провели подготовку к встрече и поняли, где пролегают красные линии другой стороны", - резюмировала она.
Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.
Встреча Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Встреча с Зеленским и лидерами ЕС стала победой Трампа, считает Кнайсль
Вчера, 06:49
 
АляскаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетЕвросоюзВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
