Кнайсль оценила подготовку к трехсторонней встрече по Украине
Кнайсль: переговоры Трампа подготовили базу для трехсторонней встречи
Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Переговоры президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Анкоридже на Аляске, а также последующая встреча Трампа и Владимира Зеленского подготовили хорошую почву для трехсторонней встречи в будущем, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Полагаю, что почва для такой трехсторонней встречи, о которой президент Трамп говорил в последние недели, уже подготовлена", - сказала она.
По мнению экс-главы МИД Австрии, успешные переговоры лидеров РФ и США на Аляске, а также звонок Путину после встречи с лидерами ЕС и Зеленским демонстрируют установившиеся между Трампом и российским президентом профессиональные отношения. Как полагает Кнайсль, сейчас главный вопрос - повестка возможной встречи.
Как отметила Кнайсль, в ходе переговоров в Белом доме европейские лидеры могли попытаться оказать давление на Трампа и навязать ему иное видение украинского урегулирования. По мнению собеседницы агентства, это им не удалось.
"Я думаю, многие считали так: "Мы поедем в Вашингтон, увидимся с ним лицом к лицу и вернем его туда, где мы хотим его видеть". Но нет, Трамп – слишком сильная личность. И он не ездил на Аляску, не вкладывал нервы и энергию просто, чтобы обменяться рукопожатиями с президентом Путиным. Он слушал его. Они оба провели подготовку к встрече и поняли, где пролегают красные линии другой стороны", - резюмировала она.
Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.