Врач с тетрадкой песен для Пугачевой: трагедия жизни Вероники Тушновой

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости, Лев Северьянов. "Не отрекаются любя" — эти строчки напевала вся страна. Но многие ли знали, кто их автор? История Вероники Тушновой — о том, как великое чувство может спасти и убить одновременно. Что заставило замужнего генерала от литературы рискнуть репутацией ради никому неизвестной поэтессы?Врач с тетрадкой стиховВероника Михайловна Тушнова родилась 14 марта 1911 года в Казани в семье профессора ветеринарного института Михаила Павловича Тушнова и выпускницы женских Бестужевских курсов Александры Георгиевны Постниковой. Отец видел дочь медиком, и девочка послушно окончила медицинский факультет — сначала в Казани, потом в Ленинграде, а аспирантуру по гистологии защищала уже в Москве.Но в перерывах между лекциями она писала стихи. Раненые бойцы в госпитале, где работала во время войны, прозвали ее "доктором с тетрадкой" — между дежурствами она читала им свои строчки. Критики позже назовут эти ранние стихи слабыми, но солдатам они были "в самый раз".В 1939 году Вероника вышла замуж за врача-психиатра Юрия Розинского. Красивая пара, общая профессия. В том же году родилась дочка Наташа — казалось, жизнь сложилась. Но муж ушел, оставив ее с ребенком на руках. Второй брак в начале 1950-х с редактором Юрием Тимофеевым тоже закончился мучительным расставанием.Поэт с семью детьмиАлександр Яковлевич Яшин родился 27 марта 1913 года — в том же месяце, что и Вероника, только на два года позже. Участник Сталинградской битвы, лауреат Сталинской премии, признанный мастер прозы и поэзии.Семейная жизнь у него складывалась иначе. Первый брак с Еленой Смирницкой дал троих детей — Якова (1937), Татьяну (1939) и Нину (1943). Второй брак с Галиной Громыко был бездетный. Третий брак со Златой Константиновной Ростковской принес еще четверых — Наталью (1945), Злату (1947), Александра (1949) и Михаила (1953).Друзья в шутку называли его большую семью "яшинским колхозом". Сам писатель на вопросы о детях отвечал: "Почему я один должен рожать за весь Союз писателей?"Злата Константиновна была не просто женой. Родившаяся в 1914 году во Владивостоке в семье врача, она окончила архитектурный институт, училась в Литинституте. Талантом пожертвовала ради семьи, став мужу читателем, критиком, редактором, машинисткой и матерью семерых детей.Встреча в зрелом возрастеНикто не знает точно, когда и где познакомились Вероника Тушнова и Александр Яшин. Случилось это в конце 1950-х, когда им обоим было уже за сорок. Она — дважды разведенная поэтесса с непростой судьбой, он — маститый писатель с большой семьей и прочной репутацией."Кто эта красавица?" — спросил Яшин у приятеля, увидев Веронику. Имя "Вероника" он повторял до вечера и проснулся с ним на губах. Она же, встретившись с ним взглядом, почувствовала, как что-то оборвалось внутри и взлетело к горлу.Их любовь была обречена с самого начала. Яшин не собирался разрушать семью — он искренне любил Злату Константиновну, которую уважительно называл по имени-отчеству. Если где-то задерживался в командировке, телеграфировал: "Выезжай, я без тебя не могу!" — и жена бросала все, мчалась к нему.Тайные свиданияТушнова и Яшин встречались как заговорщики — в других городах, в заброшенных подмосковных дачах, куда добирались электричкой. Возвращаясь в Москву, Александр Яковлевич просил Веронику выходить за две-три остановки до его, чтобы их не видели вместе.Из этих встреч рождались стихи, от которых захватывало дыхание:Сто часов счастья — разве этого мало?Я его, как песок золотой, намывала...Вероника понимала безнадежность своего положения, но не могла не любить:Лежат между намина веки вечныене дальние дали —года быстротечные,стоит между намине море большое —горькое горе,сердце чужое.Семейная трагедияИстория их любви не могла остаться тайной в писательских кругах. Злые языки говорили, что малоизвестная поэтесса хочет продвинуться по карьерной лестнице за счет маститого автора. До жены дошли слухи, и в семье разыгралась настоящая трагедия.На стихотворение Вероники "Сто часов счастья" Злата Константиновна ответила своими строками: "Сто часов счастья взяла и украла". А на титульном листе сборника "Стихотворения" Яшин впервые написал жене не традиционное посвящение, а тревожные слова: "Любимая, добрая моя Злата Константиновна! Оба мы в кризисе, и надо помогать друг другу выкарабкиваться из бед. А я всегда с тобой".Друзья осуждали Яшина, атмосфера в семье стала невыносимой. Александр Яковлевич мучился, разрываясь между двумя женщинами, которых искренне любил по-разному.Конец запретной любвиПосле мучительных терзаний Яшин принял решение разорвать отношения с Вероникой. Он написал ей стихотворение "Вертушинка" (от "Вероника Тушнова"), где просил ее "угомониться":Не весеннее наше дело:Сколь ни тешься, ни молодись —Я не тот, и ты обмелела,Так застынь же, угомонись!Вероника ответила с болью и пониманием:Если речка угомонится,значит, речки на свете нет.Разрыв стал для нее катастрофой:Знаешь ли Ты, что такое горе?Его переплыть — всё равно что море,его перейти — всё равно что пустыню...А я без Тебя как лодка без вёсел.Роковой 1965 годВ том же году, когда оборвалась их связь, у Вероники обнаружился рак. Болезнь развивалась стремительно, словно организм сдался без борьбы. По сути, ее убила не опухоль, а тоска по любимому человеку.Яшин приезжал к ней в больницу, но она не разрешала пускать его в палату в последние дни — не хотела, чтобы он видел ее такой. 7 июля 1965 года Вероники Тушновой не стало. Ей было всего 54 года.Но 1965-й стал роковым не только для нее. Осенью того же года покончил с собой сын Яшина — 16-летний Александр. Застрелился из охотничьего ружья. Мальчик рос талантливым, прекрасно играл на фортепиано, отлично учился. Что толкнуло его на этот шаг — неизвестно. Возможно, семейная трагедия сломала не только взрослых.Три года до встречиЯшин тяжело переживал потери. Снова и снова возвращался мыслями к Веронике, страдал от раскаяния. В стихах того времени звучала нестерпимая боль:Мы с тобой теперь не подсудны,Дело наше прекращено,Перекрещено,Прощено.Поздним вечером,Утром раннимСлед запутать не хлопочу,Не затаиваю дыханье —Прихожу к тебе на свиданиеВ сумрак листьев,Когда хочу.Болезнь, убившая Веронику, забрала и Александра — 11 июля 1968 года — 55-летний Яшин умер от онкологии. Крепкий мужчина, прошедший войну, попросту сгорел.Два поэта, родившихся в марте с разницей в два года, ушли в июле с разницей в три года. Злата Константиновна, похоронив мужа, пережила тройную трагедию — измену, смерть сына, вдовство. Скончалась она 7 мая 2009 года, ей было 94 года.

