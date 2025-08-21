https://ria.ru/20250821/voronezhskaya-2036625123.html
В Воронежской области из-за падения БПЛА поврежден объект энергетики
В Воронежской области из-за падения БПЛА поврежден объект энергетики - РИА Новости, 21.08.2025
В Воронежской области из-за падения БПЛА поврежден объект энергетики
Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов, сообщил в... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Объект энергетики поврежден в Воронежской области из-за падения БПЛА, без света остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев."В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов. Оперативные службы готовятся приступить к устранению последствий", — написал он.Всего, по словам губернатора, силы ПВО сбили более 10 беспилотников в одном из районов на юге Воронежской области. В Кантемировском и Россошанском районах сохраняется угроза атаки БПЛА.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
