ВС России поразили район сосредоточения ВСУ в Черниговской области
Российские войска поразили район сосредоточения живой силы и техники бригады ВСУ с применением бомбы ФАБ-500 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские войска поразили район сосредоточения живой силы и техники бригады ВСУ с применением бомбы ФАБ-500 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате разведывательных мероприятий в лесном массиве в районе населенного пункта Куты Вторые Черниговской области российские войска обнаружили район сосредоточения живой силы и техники 144 отдельной механизированной бригады ВСУ. "Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара места сосредоточения личного состава и техники противника были успешно поражены", - говорится в сообщении.
