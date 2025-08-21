https://ria.ru/20250821/voennye-2036749030.html

ВС России поразили район сосредоточения ВСУ в Черниговской области

Российские войска поразили район сосредоточения живой силы и техники бригады ВСУ с применением бомбы ФАБ-500 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025

специальная военная операция на украине

черниговская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские войска поразили район сосредоточения живой силы и техники бригады ВСУ с применением бомбы ФАБ-500 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате разведывательных мероприятий в лесном массиве в районе населенного пункта Куты Вторые Черниговской области российские войска обнаружили район сосредоточения живой силы и техники 144 отдельной механизированной бригады ВСУ. "Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара места сосредоточения личного состава и техники противника были успешно поражены", - говорится в сообщении.

