Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили район сосредоточения ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/voennye-2036749030.html
ВС России поразили район сосредоточения ВСУ в Черниговской области
ВС России поразили район сосредоточения ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 21.08.2025
ВС России поразили район сосредоточения ВСУ в Черниговской области
Российские войска поразили район сосредоточения живой силы и техники бригады ВСУ с применением бомбы ФАБ-500 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:24:00+03:00
2025-08-21T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
черниговская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934754506_0:225:3101:1969_1920x0_80_0_0_20d109317f19d0fe32217dcd25c79382.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские войска поразили район сосредоточения живой силы и техники бригады ВСУ с применением бомбы ФАБ-500 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате разведывательных мероприятий в лесном массиве в районе населенного пункта Куты Вторые Черниговской области российские войска обнаружили район сосредоточения живой силы и техники 144 отдельной механизированной бригады ВСУ. "Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара места сосредоточения личного состава и техники противника были успешно поражены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934754506_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_ab4fefb4fa3059111e87ee5f75f6c22c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черниговская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Черниговская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
ВС России поразили район сосредоточения ВСУ в Черниговской области

ВС РФ бомбой ФАБ-500 поразили район сосредоточения ВСУ в Черниговской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы
Авиабомбы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Авиабомбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российские войска поразили район сосредоточения живой силы и техники бригады ВСУ с применением бомбы ФАБ-500 в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, в результате разведывательных мероприятий в лесном массиве в районе населенного пункта Куты Вторые Черниговской области российские войска обнаружили район сосредоточения живой силы и техники 144 отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационного удара ВКС России с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате авиаудара места сосредоточения личного состава и техники противника были успешно поражены", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала