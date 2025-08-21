https://ria.ru/20250821/vnedrenie-2036678701.html

Амурская область в числе лидеров по внедрению РЭС на Дальнем Востоке

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Амурская область вошла в число четырех ведущих регионов Дальневосточного федерального округа по успешному внедрению регионального экспортного стандарта (РЭС), сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Помимо Амурской области, в этот список также вошли Хабаровский край, Магаданская область и Камчатский край. Вопросы внедрения и реализации регионального экспортного стандарта в ДФО стали центральной темой окружного совещания по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", которое состоялось сегодня в Благовещенске", - говорится в сообщении.Заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов подчеркнул стратегическую важность экспорта для региона."Экспорт на Дальнем Востоке - это наша большая стратегическая задача, где Амурская область играет ключевую роль. Мы последние десять лет создаем максимально комфортные условия для бизнеса, формируя большую товаропроводящую сеть. Построенный по механизму концессии мостовой переход через Амур уже в разы увеличил товарооборот. Для нас экспорт фактически синоним темы развития, поскольку основные рынки сбыта ориентированы на Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего на Китайскую Народную Республику, которая является нашим ключевым партнером по товарообороту", - отметил Пузанов."Мы капитализируем эту географическую близость, работая над амбициозным проектом в рамках мастер-плана Благовещенска: создание российско-китайского центра международного делового сотрудничества, включающего смысловой центр компетенций совместно с федеральными партнерами и Российским экспортным центром и трансграничную канатную дорогу. Также делаем ставку на традиционные сферы, такие как АПК с крупнейшим заводом по глубокой переработке сельхозпродукции, и новые точки роста - газохимический кластер. Поддержка малого и среднего предпринимательства также остается ключевой задачей, как показывает успешный опыт завода "Аметис", охватывающего своей продукцией более чем 30 стран", - продолжил он.В рамках окружных совещаний подводятся итоги реализации регионального стандарта версии 2.0. Со следующего года стандарт будет усовершенствован, перейдя к версии 3.0."Обновленная версия регионального экспортного стандарта, или версия 3.0, – это наш унифицированный подход к созданию максимально благоприятных условий для экспорта в каждом субъекте Российской Федерации. Это федеральный инструмент в рамках национального проекта, призванный значительно нарастить объем несырьевого экспорта", - отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.Директор по координации региональных программ РЭЦ Олег Радионов добавил, что 85 регионов РФ уже активно внедряют стандарт, и к 2030 году вся страна будет обеспечена необходимой базовой инфраструктурой для экспортной деятельности. За период его реализации удалось привлечь более 12 миллиардов рублей региональных средств на поддержку экспорта, подготовить 30 тысяч специалистов в сфере ВЭД и провести тысячи международных мероприятий, создав инфраструктуру, обеспечивающую доступ бизнеса к комплексным мерам поддержки.Однако несмотря на то что большинство регионов, особенно на Дальнем Востоке, идут в графике, существуют проблемные зоны, включая несоответствие некоторых центров поддержки экспорта новым требованиям и отсутствие утвержденных стратегий ВЭД и экспортных программ в ряде субъектов – что является прямым поручением президента РФ. Новая версия стандарта 3.0 значительно строже, так как вводит конкретные оцифрованные показатели и критерии, оценивающие внедрение инструментов на трех уровнях – базовом, продвинутом и лидерском, причем два последних напрямую влияют на место в рейтинге эффективности и национальном инвестиционном рейтинге.В ходе окружного совещания также были обсуждены этапы реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и правила предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ развития экспорта.

