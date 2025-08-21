https://ria.ru/20250821/vens-2036621563.html
Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс
Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс - РИА Новости, 21.08.2025
Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс
Европейские лидеры на встрече с президентом США Дональдом Трампом не ожидали, что американский лидер позвонит российскому президенту Владимиру Путину после... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T02:31:00+03:00
2025-08-21T02:31:00+03:00
2025-08-21T02:31:00+03:00
в мире
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015640142_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6fe48723231792a600a37f7bd9dc4435.jpg
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Европейские лидеры на встрече с президентом США Дональдом Трампом не ожидали, что американский лидер позвонит российскому президенту Владимиру Путину после переговоров в Белом доме, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Мы находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет". И все говорят: "О, Вы позвоните ему на следующей неделе?". А он отвечает: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас", - рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
https://ria.ru/20250821/ssha-2036621257.html
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015640142_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cedd583e0fcdf0cfbdf89dc299e7f46a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, владимир путин, дональд трамп
В мире, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп
Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс
Вэнс: европейцы на встрече с Трампом не знали о его планах позвонить Путину