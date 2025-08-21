https://ria.ru/20250821/vens-2036621563.html

Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс

Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс - РИА Новости, 21.08.2025

Европейцы не знали о планах Трампа позвонить Путину, заявил Вэнс

Европейские лидеры на встрече с президентом США Дональдом Трампом не ожидали, что американский лидер позвонит российскому президенту Владимиру Путину после... РИА Новости, 21.08.2025

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Европейские лидеры на встрече с президентом США Дональдом Трампом не ожидали, что американский лидер позвонит российскому президенту Владимиру Путину после переговоров в Белом доме, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Мы находились в восточном крыле Белого дома, и президент говорит: "Знаете, у нас была довольно хорошая встреча. Я позвоню Владимиру Путину, посмотрим, что он скажет". И все говорят: "О, Вы позвоните ему на следующей неделе?". А он отвечает: "Нет, который час в Москве? Давайте позвоним ему прямо сейчас", - рассказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

