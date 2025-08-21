Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане блогер получил срок за оскорбление президента
10:02 21.08.2025
В Узбекистане блогер получил срок за оскорбление президента
в мире
узбекистан
ташкентская область
южная корея
шавкат мирзиеев
ТАШКЕНТ, 21 авг – РИА Новости. Суд в Узбекистане приговорил 26-летнего местного блогера к трем годам и одному месяцу лишения свободы за разжигание межнациональной розни и религиозных чувств, а также за оскорбление президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов. В апреле УВД Ташкентской области сообщило, что арестовало узбекского блогера Валерия Дюгая, который, находясь в 2024 году Южной Корее, опубликовал несколько видео в социальных сетях, содержащих оскорбительные высказывания в адрес граждан Узбекистана. Блогер был задержан в Абу-Даби и этапирован в Ташкент. "Приговором Нурафшанского городского суда по уголовным делам В. Д., 1999 года рождения, признан виновным… Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы", - сообщил Абидов в своем Telegram-канале. По его данным, блогер был осужден по статьям "возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды" и "посягательства на президента Республики Узбекистан". Отбывать наказание ему предписано в колонии-поселении. Ранее блогер заявлял, что записал оскорбительные видеоролики с целью привлечения внимания в социальных сетях, и попросил прощения за свои действия. В марте 2021 года в статью уголовного кодекса Узбекистана "посягательства на президента Республики Узбекистан" были внесены дополнения, предусматривающие наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете. Такое деяние наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.
узбекистан
ташкентская область
южная корея
в мире, узбекистан, ташкентская область, южная корея, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Ташкентская область, Южная Корея, Шавкат Мирзиеев
ТАШКЕНТ, 21 авг – РИА Новости. Суд в Узбекистане приговорил 26-летнего местного блогера к трем годам и одному месяцу лишения свободы за разжигание межнациональной розни и религиозных чувств, а также за оскорбление президента Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-секретарь Верховного суда республики Азиз Абидов.
В апреле УВД Ташкентской области сообщило, что арестовало узбекского блогера Валерия Дюгая, который, находясь в 2024 году Южной Корее, опубликовал несколько видео в социальных сетях, содержащих оскорбительные высказывания в адрес граждан Узбекистана. Блогер был задержан в Абу-Даби и этапирован в Ташкент.
"Приговором Нурафшанского городского суда по уголовным делам В. Д., 1999 года рождения, признан виновным… Ему назначено наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы", - сообщил Абидов в своем Telegram-канале.
По его данным, блогер был осужден по статьям "возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды" и "посягательства на президента Республики Узбекистан". Отбывать наказание ему предписано в колонии-поселении.
Ранее блогер заявлял, что записал оскорбительные видеоролики с целью привлечения внимания в социальных сетях, и попросил прощения за свои действия.
В марте 2021 года в статью уголовного кодекса Узбекистана "посягательства на президента Республики Узбекистан" были внесены дополнения, предусматривающие наказание за публичное оскорбление или клевету на главу государства в печати, СМИ, сетях телекоммуникаций или в интернете. Такое деяние наказывается исправительными работами до трех лет или ограничением свободы от двух до пяти лет либо лишением свободы до пяти лет.
