На Украине выявили преступную схему при закупке оружия для ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025
18:20 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/ukraina-2036824461.html
На Украине выявили преступную схему при закупке оружия для ВСУ
2025-08-21T18:20:00+03:00
2025-08-21T18:20:00+03:00
в мире
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Экс-чиновнику управления качества минобороны Украины и директору предприятия предъявлены обвинения в злоупотреблениях при закупке баллистических очков для ВСУ, которые причинили ущерб на сумму почти 26 миллионов гривен (628,3 тысячи долларов), сообщили в госбюро расследований (ГБР). "Разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам минобороны Украины и директору предприятия, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 миллиона гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, в сентябре 2024 года одно из госпредприятий минобороны заключило контракт на закупку 18 тысяч баллистических очков. Однако поставленный товар не соответствовал заявленным характеристикам. "Директора предприятия-поставщика задержали. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Кроме того, о подозрении сообщено бывшему должностному лицу центрального управления качества минобороны, который должен был контролировать качество товара, но проявил служебную халатность", - добавили в ГБР.
На Украине выявили преступную схему при закупке оружия для ВСУ

ГБР выявило злоупотребления при закупке баллистических очков для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Экс-чиновнику управления качества минобороны Украины и директору предприятия предъявлены обвинения в злоупотреблениях при закупке баллистических очков для ВСУ, которые причинили ущерб на сумму почти 26 миллионов гривен (628,3 тысячи долларов), сообщили в госбюро расследований (ГБР).
"Разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам минобороны Украины и директору предприятия, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 миллиона гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, в сентябре 2024 года одно из госпредприятий минобороны заключило контракт на закупку 18 тысяч баллистических очков. Однако поставленный товар не соответствовал заявленным характеристикам.
"Директора предприятия-поставщика задержали. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Кроме того, о подозрении сообщено бывшему должностному лицу центрального управления качества минобороны, который должен был контролировать качество товара, но проявил служебную халатность", - добавили в ГБР.
