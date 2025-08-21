https://ria.ru/20250821/ukraina-2036824461.html

На Украине выявили преступную схему при закупке оружия для ВСУ

На Украине выявили преступную схему при закупке оружия для ВСУ - РИА Новости, 21.08.2025

На Украине выявили преступную схему при закупке оружия для ВСУ

Экс-чиновнику управления качества минобороны Украины и директору предприятия предъявлены обвинения в злоупотреблениях при закупке баллистических очков для ВСУ,... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Экс-чиновнику управления качества минобороны Украины и директору предприятия предъявлены обвинения в злоупотреблениях при закупке баллистических очков для ВСУ, которые причинили ущерб на сумму почти 26 миллионов гривен (628,3 тысячи долларов), сообщили в госбюро расследований (ГБР). "Разоблачили преступную схему и сообщили о подозрении должностным лицам минобороны Украины и директору предприятия, действия которых нанесли ущерб государству на 25,7 миллиона гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, в сентябре 2024 года одно из госпредприятий минобороны заключило контракт на закупку 18 тысяч баллистических очков. Однако поставленный товар не соответствовал заявленным характеристикам. "Директора предприятия-поставщика задержали. Ему инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения. Кроме того, о подозрении сообщено бывшему должностному лицу центрального управления качества минобороны, который должен был контролировать качество товара, но проявил служебную халатность", - добавили в ГБР.

