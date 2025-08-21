Украинская армия лишилась "глубокого тыла": мощный удар ВКС России
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
МОСКВЫ, 21 авг - РИА Новости. Мощные комбинированные удары с использованием различных типов вооружений, в числе которых ракеты "Калибр", "Кинжал", "Циркон", ударные БПЛА "Герань", обрушились в течение нескольких дней на военную инфраструктуру ВСУ.
Огненные факелы на Украине
Мощной атаке подвергся нынешней ночью энергетический комплекс Украины. В Харьковской области российские ВС нанесли удар по Шебелинскому газовому месторождению – крупнейшему источнику собственного газа Украины, дающему 50% газовой добычи, о чем сообщил в своем канале Юрий Подоляка, в результате удара возник сильный пожар.
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
Ракета, выпущенная оперативно-тактическим комплексом "Искандер" по объектам военной инфраструктуры ВСУ
"Местные пишут о большом зареве на этом месторождении (компрессорной станции, через которую газ с него поступает в ГТС Украины)", — написал военный блогер.
Огненный факел взвился и над следующей за Шебелинкой по линии магистрального газопровода на юго-запад — Павлоградской компрессорной станцией.
"Причем зарево стоит такое, что видно даже в Днепропетровске", — подчеркнул Юрий Подоляка.
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области
Уничтожены нефтебаза и поврежден танкер в Измаиле
Также Юрий Подоляка сообщил об успешной атаке, нанесенной в ночь с 19 на 20 августа 2025 года российскими ВС сериями высокоточных ударов по инфраструктуре топливной логистики в Измаиле.
Основной удар пришелся по нефтебазе "Тритон", а также находившийся в момент удара у причальной стены нефтехимический танкер под флагом Панамы.
Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины
© Фото : Оперативное командование "Юг"
Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины
"В течение полутора часов в районе Измаила было зафиксировано не менее 30 взрывов, сопровождавшихся возгораниями, детонациями и разрушением инженерных систем. По подтверждённым данным, нанесено до 20 прямых поражений по объектам комплекса", — сообщает Юрий в телеграмм-канале.
Нефтебаза "Тритон" являлась ключевым оператором топливной логистики в дельте Дуная. В результате удара инфраструктура перекачки топлива была полностью уничтожена. Вспыхнул сильный пожар, выгорели несколько резервуаров с топливом объемом не менее 5000 кубов, предназначенного для нужд военных колонн и бронетанковых соединений ВСУ.
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. Кадр видео
© ГСЧС Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одессе. Кадр видео
Сильные повреждения получил и нефтехимический танкер, находившийся в момент удара под разгрузкой.
Под массированной атакой
Основной удар нынешней ночью пришёлся по Западной Украине, которая долгое время считалась у противника "глубоким тылом".
Телеграмм-канал "Донбасский партизан" рассказал об ударе тремя БПЛА "Герань-2" по заводу "Электрон". Данное предприятие специализируется на производстве радиоэлектроники и систем управления для бронетехники, беспилотных платформ и средств связи.
Дрон "Герань-2" в небе Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины
"Это ставит под угрозу выпуск электронной аппаратуры, задействованной в комплектациях бронемашин и интеграции западных систем связи в ВСУ", — написали в телеграмм-канале.
Зафиксирован прилет по некогда построенному американцами заводу электроники "Флекс" в Мукачево в Закарпатье. О чем рассказал в своем телеграмм-канале Олег Царев.
Именно там адаптировали западные технологии под украинские образцы вооружений. В основном собирали платы и микропроцессоры для БПЛА и военной техники.
На выложенных Олегом Царевым фото видно, что здание площадью в семь тысяч квадратных метров выгорело дотла. Также он сообщил, что "ФАБ-250 поразил на южной окраине Краматорска замаскированный пункт ВСУ, где, как сообщается, находились сотрудники СБУ и спецподразделения МВД".
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
© Минобороны России
Кадр видео применения ФАБ-250 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК)
"Кинжалами" по аэродрому
Российские военные успешно провели массированную атаку по важному логистическому узлу тактической авиации противника — аэродрому Дубно в Ровенской области на Западной Украине.
О чем сообщает телеграмм-канал "Донбасский партизан". По его данным, в атаке были задействованы две гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", выпущенные с борта истребителей-перехватчиков МиГ-31К, а также рой ударных БПЛА "Герань-2" в количестве не менее 30–40 единиц.
В результате удара на территории аэродрома зафиксированы многочисленные очаги возгорания. Выведена из строя одна пусковая установка NASAMS и был поврежден стоявший на обслуживании Су-27.
Как видим, масштабные координированные атаки охватывают практически всю территорию Украины, включая западные регионы, ранее считавшиеся "тылом", неуклонно приближая выполнение всех целей СВО.