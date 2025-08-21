Источник: Турция не ведет работу по организации встречи Путина и Зеленского
Конкретных процессов по организации саммита Путина и Зеленского в Турции нет
© БелТА
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 21 авг – РИА Новости. Никаких конкретных процессов по организации вероятного саммита президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Турции пока нет, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Владимир Зеленский предполагает, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии, Турции.
"Пока никакой конкретики по этому вопросу нет", - сказал собеседник агентства на просьбу РИА Новости прокомментировать вероятность саммита в Турции.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Как заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и готова к работе в любых форматах. При этом он отметил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Он также подчеркнул, что потенциальная трехсторонняя встреча не должна привести к ухудшению ситуации и по этой причине требует тщательной подготовки.