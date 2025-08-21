NYP рассказало о подарках Трампа иностранным гостям Белого дома

https://ria.ru/20250821/tramp-2036733533.html

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп щедро одаряет высокопоставленных иностранных гостей Белого дома подарками из своей сувенирной комнаты, которые могут собрать сколько угодно сувениров с атрибутикой Трампа и "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) в специальный брендированный пакет, пишет издание New York Post со ссылкой на источники. "Посетители обычно получают бумажный пакет, украшенный президентской печатью, для того, чтобы наполнить его памятными подарками... По словам одного из побывавших в комнате людей, Трамп "любит быть щедрым" к гостям", - пишет издание. Отмечается, что комната предназначена для самых преданных сторонников президента и глав государств, приехавших с визитом. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев получил от Трампа шарф для своей супруги и символический "ключ от Белого дома", дизайн которого американский президент разработал лично. Один из источников уточнил, что в комнате находятся полки с фотокнигами, свечами, мячами для гольфа и футболками, кружками, блюдцами. Кроме того, в комнате можно найти подписанные Трампом Библии. Издание отмечает, что неизвестно, выбирал ли для себя что-нибудь из сувенирной комнаты Трампа Владимир Зеленский во время последних визитов в Белый дом. По данным New York Post, ранее в комнате с сувенирами находился личный кабинет, который также служил местом для интимных встреч экс-президента Билла Клинтона и Моники Левински.

