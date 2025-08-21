Рейтинг@Mail.ru
NYP рассказало о подарках Трампа иностранным гостям Белого дома
14:59 21.08.2025 (обновлено: 17:18 21.08.2025)
NYP рассказало о подарках Трампа иностранным гостям Белого дома
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп щедро одаряет высокопоставленных иностранных гостей Белого дома подарками из своей сувенирной комнаты, которые могут собрать сколько угодно сувениров с атрибутикой Трампа и "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) в специальный брендированный пакет, пишет издание New York Post со ссылкой на источники. "Посетители обычно получают бумажный пакет, украшенный президентской печатью, для того, чтобы наполнить его памятными подарками... По словам одного из побывавших в комнате людей, Трамп "любит быть щедрым" к гостям", - пишет издание. Отмечается, что комната предназначена для самых преданных сторонников президента и глав государств, приехавших с визитом. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев получил от Трампа шарф для своей супруги и символический "ключ от Белого дома", дизайн которого американский президент разработал лично. Один из источников уточнил, что в комнате находятся полки с фотокнигами, свечами, мячами для гольфа и футболками, кружками, блюдцами. Кроме того, в комнате можно найти подписанные Трампом Библии. Издание отмечает, что неизвестно, выбирал ли для себя что-нибудь из сувенирной комнаты Трампа Владимир Зеленский во время последних визитов в Белый дом. По данным New York Post, ранее в комнате с сувенирами находился личный кабинет, который также служил местом для интимных встреч экс-президента Билла Клинтона и Моники Левински.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп щедро одаряет высокопоставленных иностранных гостей Белого дома подарками из своей сувенирной комнаты, которые могут собрать сколько угодно сувениров с атрибутикой Трампа и "Сделаем Америку снова великой" (MAGA) в специальный брендированный пакет, пишет издание New York Post со ссылкой на источники.
"Посетители обычно получают бумажный пакет, украшенный президентской печатью, для того, чтобы наполнить его памятными подарками... По словам одного из побывавших в комнате людей, Трамп "любит быть щедрым" к гостям", - пишет издание.
Отмечается, что комната предназначена для самых преданных сторонников президента и глав государств, приехавших с визитом. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев получил от Трампа шарф для своей супруги и символический "ключ от Белого дома", дизайн которого американский президент разработал лично. Один из источников уточнил, что в комнате находятся полки с фотокнигами, свечами, мячами для гольфа и футболками, кружками, блюдцами. Кроме того, в комнате можно найти подписанные Трампом Библии.
Издание отмечает, что неизвестно, выбирал ли для себя что-нибудь из сувенирной комнаты Трампа Владимир Зеленский во время последних визитов в Белый дом.
По данным New York Post, ранее в комнате с сувенирами находился личный кабинет, который также служил местом для интимных встреч экс-президента Билла Клинтона и Моники Левински.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Лидеры Европы около 30 раз поблагодарили Трампа во время публичной встречи
