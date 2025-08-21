https://ria.ru/20250821/svo-2036680380.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 115 военных и танк в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T12:10:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 115 военных и танк в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новая Гута, Андреевка, Новая Сечь, Пролетарское, Катериновка, Варачино, Садки и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - отмечает МО РФ.
