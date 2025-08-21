https://ria.ru/20250821/subbota-1833322217.html

Родительские субботы в 2025 году: расписание и традиции поминальных дней

Родительские субботы 2025: дни поминовения усопших по православному календарю

Родительские субботы в 2025 году: расписание и традиции поминальных дней

В православном календаре дни особого поминовения усопших называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 22 февраля 2025 года. На какие еще... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T13:27:00+03:00

2025-08-21T13:27:00+03:00

2025-08-21T13:29:00+03:00

общество

религия

православие

вера

традиции

в мире

религия

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825698435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_327ab37a067f653a3d9d51a30209184a.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В православном календаре дни особого поминовения усопших называются родительскими субботами. Ближайшая из них выпадает на 22 февраля 2025 года. На какие еще числа они приходятся в предстоящем году, чем вселенский субботы отличаются от обычных, а также приметы и традиции памятных дней - в материале РИА Новости.Родительские субботы 2025 годаЕжегодно в церковном календаре насчитывается несколько особых поминальных дней, которые принято называть “родительскими субботами”. Как правило, они действительно приходятся на этот день недели, но в отдельных случаях выпадают и на другие дни.Родительские субботы в 2025 году приходятся на:Существует несколько версий того, почему такие субботы называют именно “родительскими”. По одной из них выбор название объясняется тем, что прежде словом “родители” называли не только мать и отца, но и всех предков (в данном случае - уже почивших).Суть каждого дня поминовенияВ целом чтить память усопших родных и близких православным полагается практически во все субботние дни. Однако родительские субботы занимают среди них особое место, часть из них связана с важными христианскими праздниками и событиями, такими как Пасха и Великий Пост.В эти дни верующие посещают храмы, молятся за тех, кого уже нет рядом, ставят за них свечи, приезжают на кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Можно и нужно в эти дни молиться не только о своих родных, но и обо всех умерших. Помимо родительских суббот существуют и другие особые дни после смерти человека, когда молитвы родственников и близких особенно важны для души почившего. Это третий, девятый и сороковой дни после кончины, а также годовщины.Дни поминовения усопших по православному календарюВсе родительские субботы можно условно разделить на две группы. У одних - постоянные даты, у других они меняются из года в год, поскольку связаны с переходящими христианскими праздниками.Даты родительских суббот в 2025 годуВ православном календаре на 2025 год 22 февраля значится первая из Вселенских родительских суббот, также известная как Мясопустная суббота. После нее начинается главный из православных постов - Великий.Большая часть особых поминальных дней приходится на весенние месяцы. Причем три из них (15, 22, 29 марта) связаны с периодом Великого поста. В конце апреля верующие отмечают Радоницу, дата которой меняется в зависимости от того, на какой день в конкретном году выпадает Пасха. Еще один особый день поминовения весной - это 9 мая, когда верующим полагается чтить память погибших в Великую Отечественную войну.К Пасхе также привязана и Троицкая родительская суббота (в 2025 году она выпадает на 7 июня). Последняя Родительская суббота - Димитриевская - осенью, 1 ноября. Вселенские родительские субботыСреди особых поминальных дней выделяются две, которые получили название Вселенские. В эти дни принято молиться не только за своих усопших родственников, друзей или близких, но и вспоминать в молитвах всех "от века" умерших христиан.К таковым относятся Мясопустная и Троицкая.Мясопустная родительская субботаЧуть больше недели отделяет Мясопустную родительскую субботу, которая приходится в 2025 году на 22 февраля, от начала Великого поста. После нее следует Масленица, а неделя перед этим называется Мясопустной.Троицкая родительская субботаТроицкая родительская суббота в 2025 году приходится на 7 июня и предшествует одному из главных христианских праздников - Дню Святой Троицы. Этот день поминовения напрямую зависит от того, на какую дату приходится празднование Пасхи.РадоницаНазвание “Радоница” произошло от слова “радость”, а сам праздник - как раз тот случай, когда родительская суббота приходится совсем на другой день. В данном случае - на вторник, точнее - на девятый по счету день после того, как состоится празднование Пасхи. В 2025 году Радоница выпадает на 29 апреля.Как и в другие поминальные дни, на Радоницу можно посещать могилы усопших, молиться за умерших, приходить в храм. Димитриевская родительская субботаДимитриевская родительская суббота, которая в 2025 году приходится на 1 ноября, непосредственно связана с днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. История этого поминального дня также содержит упоминание и о другом Дмитрии - Дмитрии Донского: именно после битвы на Куликовом поле появилась традиция поминать в этот день сначала погибших воинов, а после - всех усопших христиан.Родительские субботы в честь погибших воиновВ церковном календаре есть несколько особых поминальных дней, когда верующие чтут память воинов, пожертвовавших своей жизнью, защищая Отечество.День поминовения всех погибших в годы Великой Отечественной ВойныТрадиция отмечать 9 мая вместе с Днем Победы еще и день поминовение тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, существует относительно недавно, с 1994 года. В этот день также принято молиться и о тех, кто сумел пережить войну и скончался уже после, в мирное время.День поминовения православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенныхДень памяти православных воинов, за веру, царя и Отечество на поле брани убиенных, приходится на 11 сентября. Традиция появилась в XVIII веке в период Русско-турецкой войны. Однако сейчас она не повсеместная и зачастую в этот день панихиды не совершаются.Богослужения и молитвыПоминальные дни, именуемые родительскими субботами, связаны с определенными традициями. Вспоминать усопших православные начинают еще накануне назначенного дня: в вечер перед родительской субботой совершается специальная панихида, которая называется “парастас”. Сама родительская суббота также начинается с богослужения: сначала - заупокойная Божественная литургия, а после — панихида.Во время этих богослужений верующие молятся не только за своих родственников и близких людей, но и за всех умерших. Особенно за одиноких - за кого больше некому помолиться. Можно передать записку "за упокой" с именами тех, кого следует упомянуть во время молитвы.Молятся в родительские субботы не только в храмах, но и во время посещения кладбища. При этом верующие могут прочитать любую молитву об усопших (например, молитву об усопшем христианине, молитва вдовы и вдовца).Как молиться за усопшихИскренние молитвы играют очень важную роль. Считается, что именно с их помощью души умерших могут обрести покой. Посредством молитвы близкие и родственники также могут поспособствовать тому, что почившему простятся его грехи.Чем чаще человек будет вспоминать усопших не только в родительские субботы, но и в любые другие дни, тем лучше.Что нужно делатьСамая важная часть любой родительской субботы - это молитвы об усопших и посещение церковной службы. В эти дни многие верующие также посещают могилы своих родственников на кладбище, чтобы привести их в порядок (убрать мусор, выполоть сорняки, покрасить ограду) или просто молча почтить память покоящихся там предков.Так как в родительские субботы принято вспоминать не только своих близких, но и в целом всех умерших христиан, то и на кладбище верующим не возбраняется обратить внимание на соседние могилы. Особенно на старые или заброшенные, за которыми никто не ухаживает. Их тоже можно привести в порядок. Еще одна важная традиция родительских суббот - это благотворительность. В такие дни можно подать милостынь или как-то иначе помочь тем, кто в нужде.Нередко поминовение родных сопровождается трапезой. При этом главное блюдо на поминальном столе - это кутья. Основой для ее приготовления могут послужить различные виды круп (например, пшеница или перловка), которые необходимо сварить таким образом, чтобы зерна оставались целыми, но при этом были мягкими. В готовую крупу можно добавить мед, орехи или, к примеру, различные сухофрукты.Кутья является символом воскрешения из мертвых. Объясняя ее сакральный смысл, нередко упоминается отрывок из Евангелия от Иоанна: "Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода".Что приносят на кладбищеМногие следуют негласной традиции приносить на кладбище в родительскую субботу разнообразную еду (при этом оставляя часть продуктов прямо на могилах). Однако практика подобных “подарков” не имеет отношения к православной традиции.И уж тем более не стоит приносить с собой в этот день алкогольные напитки или устраивать на кладбище многолюдное шумное застолье с горячительными напитками. Вместо этого можно зажечь на могиле лампаду (помня при этом о правилах пожарной безопасности) и помолиться за усопшего.Зачем несут продукты в церковьА вот традиция приносить продукты в церковь имеет куда более весомый для православных смысл. Прежде в эти дни верующие собирались в храмах и накрывали общий стол, все вместе поминая умерших. В наше время передаваемые служителям церкви продукты идут нуждающимся. Это может быть хлеб, крупы, овощи и другие, а вот мясо и мясные продукты приносить не принято.Чего нельзя делатьОсновные запреты, которые действуют в родительские субботы:Приметы и суеверияБольшей части дней в календаре соответствуют свои народные приметы и суеверия. Многие из них связаны и с родительскими субботами. Однако православные христиане в подобные вещи не верят и внимание на них не обращают.Одно из распространенных суеверий - нельзя поднимать вещь, которую обронили на землю во время посещения кладбища. Также не стоит планировать на родительскую субботу какие-либо торжества, празднования: все-таки этот день предназначен для того, чтобы чтить память усопших.Еще одно поверье: в ночь на родительскую субботу велик шанс увидеть вещий сон.

https://ria.ru/20200305/1568167623.html

https://ria.ru/20250223/roditelskaya-1925768297.html

https://ria.ru/20250515/traditsiya-1866432079.html

https://ria.ru/20250429/radonitsa-1783208749.html

https://ria.ru/20241031/pominovenie-1825906150.html

https://ria.ru/20250408/verbnaya-1931078113.html

https://ria.ru/20240905/sluzhba-1776069813.html

https://ria.ru/20241219/molitvy-1775546506.html

https://ria.ru/20250819/kalendar-1984676783.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, религия, православие, вера, традиции, в мире, религиозные праздники