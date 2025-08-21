https://ria.ru/20250821/stavropole-2036863030.html

Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира

Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира - РИА Новости, 21.08.2025

Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира

Торжественное открытие Гранд-финала Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия – страна возможностей"... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T21:24:00+03:00

2025-08-21T21:24:00+03:00

2025-08-21T21:24:00+03:00

ставропольский край

россия

ставрополь

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036862695_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50f7dc278b198cc4685251255c256723.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Торжественное открытие Гранд-финала Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоялось в четверг в Ставрополе, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. В этом году в конкурсе участвуют более 3 тысяч человек из 58 стран мира, а зрителями церемонии открытия стали свыше 100 тысяч человек, которые следили за программой как офлайн, так и онлайн. "Сегодня наш край объединил молодых, энергичных и талантливых людей из разных уголков России и мира. Добро пожаловать на гостеприимную ставропольскую землю! Особые слова приветствия – нашим зарубежным гостям. Уверен, что "КАРДО" поможет вам по-настоящему открыть Россию, увидеть ее такой, какая она есть на самом деле. Наша страна – сильная, открытая и гостеприимная. И "КАРДО" помогает в этом убедиться", – приводятся в сообщении слова из обращения к участникам губернатора края Владимира Владимирова. Он отметил, что благодаря поддержке президента России, в этом году конкурс-премия "КАРДО" вошел в нацпроект "Молодежь и дети", а Ставрополье стало крупнейшей в стране площадкой для международного общения молодежи. "КАРДО" – это шанс для молодежи раскрыть свои таланты и найти новые пути для развития", - подчеркнул Владимиров. Гранд-финал продлится в Ставрополе с 20 по 24 августа. В эти дни состоятся соревнования по 12 направлениям, финальные этапы видео-, фэшн- и грантового конкурсов, а также будет названо имя лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Премия "КАРДО" представлена в 5 конкурсах по 12 номинациям. В их числе хип-хоп, граффити, диджей, паркур, воркаут и другие. Лауреаты и победители "КАРДО" получают сопровождение в виде обучения, менторства и развития профессиональных навыков, информационную поддержку и возможность реализовать себя или свои проекты с профессиональной командой. По словам генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрея Бетина, за восемь лет премия объединила более 225 тысяч человек со всего мира и стала важной площадкой для раскрытия талантов молодежи. "Ставрополь в эти дни превращается в "город КАРДО" – место, где соединяются музыка, спорт, искусство и энергия тысяч участников. Это яркое подтверждение того, что Россия – страна возможностей и творчества для каждого", – процитировали в пресс-службе слова Бетина. Правительство Ставропольского края выступает в числе организаторов конкурса-премии, в том числе, благодаря реализации краевой госпрограммы "Молодежная политика".

россия

ставрополь

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров