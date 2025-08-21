Рейтинг@Mail.ru
Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
21:24 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/stavropole-2036863030.html
Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира
Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира - РИА Новости, 21.08.2025
Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира
Торжественное открытие Гранд-финала Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия – страна возможностей"... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T21:24:00+03:00
2025-08-21T21:24:00+03:00
ставропольский край
россия
ставрополь
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036862695_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_50f7dc278b198cc4685251255c256723.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Торжественное открытие Гранд-финала Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоялось в четверг в Ставрополе, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края. В этом году в конкурсе участвуют более 3 тысяч человек из 58 стран мира, а зрителями церемонии открытия стали свыше 100 тысяч человек, которые следили за программой как офлайн, так и онлайн. "Сегодня наш край объединил молодых, энергичных и талантливых людей из разных уголков России и мира. Добро пожаловать на гостеприимную ставропольскую землю! Особые слова приветствия – нашим зарубежным гостям. Уверен, что "КАРДО" поможет вам по-настоящему открыть Россию, увидеть ее такой, какая она есть на самом деле. Наша страна – сильная, открытая и гостеприимная. И "КАРДО" помогает в этом убедиться", – приводятся в сообщении слова из обращения к участникам губернатора края Владимира Владимирова. Он отметил, что благодаря поддержке президента России, в этом году конкурс-премия "КАРДО" вошел в нацпроект "Молодежь и дети", а Ставрополье стало крупнейшей в стране площадкой для международного общения молодежи. "КАРДО" – это шанс для молодежи раскрыть свои таланты и найти новые пути для развития", - подчеркнул Владимиров. Гранд-финал продлится в Ставрополе с 20 по 24 августа. В эти дни состоятся соревнования по 12 направлениям, финальные этапы видео-, фэшн- и грантового конкурсов, а также будет названо имя лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Премия "КАРДО" представлена в 5 конкурсах по 12 номинациям. В их числе хип-хоп, граффити, диджей, паркур, воркаут и другие. Лауреаты и победители "КАРДО" получают сопровождение в виде обучения, менторства и развития профессиональных навыков, информационную поддержку и возможность реализовать себя или свои проекты с профессиональной командой. По словам генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрея Бетина, за восемь лет премия объединила более 225 тысяч человек со всего мира и стала важной площадкой для раскрытия талантов молодежи. "Ставрополь в эти дни превращается в "город КАРДО" – место, где соединяются музыка, спорт, искусство и энергия тысяч участников. Это яркое подтверждение того, что Россия – страна возможностей и творчества для каждого", – процитировали в пресс-службе слова Бетина. Правительство Ставропольского края выступает в числе организаторов конкурса-премии, в том числе, благодаря реализации краевой госпрограммы "Молодежная политика".
россия
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036862695_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b79bf1ed571205943fe1dcd3fdfe849b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Россия, Ставрополь, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимир Владимиров: Наш регион объединил молодежь всего мира

На Ставрополье стартовал финал конкурса уличной культуры и спорта "КАРДО"

© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Торжественное открытие Гранд-финала Международного конкурса-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоялось в четверг в Ставрополе, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.
В этом году в конкурсе участвуют более 3 тысяч человек из 58 стран мира, а зрителями церемонии открытия стали свыше 100 тысяч человек, которые следили за программой как офлайн, так и онлайн.
"Сегодня наш край объединил молодых, энергичных и талантливых людей из разных уголков России и мира. Добро пожаловать на гостеприимную ставропольскую землю! Особые слова приветствия – нашим зарубежным гостям. Уверен, что "КАРДО" поможет вам по-настоящему открыть Россию, увидеть ее такой, какая она есть на самом деле. Наша страна – сильная, открытая и гостеприимная. И "КАРДО" помогает в этом убедиться", – приводятся в сообщении слова из обращения к участникам губернатора края Владимира Владимирова.
Он отметил, что благодаря поддержке президента России, в этом году конкурс-премия "КАРДО" вошел в нацпроект "Молодежь и дети", а Ставрополье стало крупнейшей в стране площадкой для международного общения молодежи. "КАРДО" – это шанс для молодежи раскрыть свои таланты и найти новые пути для развития", - подчеркнул Владимиров.
Гранд-финал продлится в Ставрополе с 20 по 24 августа. В эти дни состоятся соревнования по 12 направлениям, финальные этапы видео-, фэшн- и грантового конкурсов, а также будет названо имя лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Премия "КАРДО" представлена в 5 конкурсах по 12 номинациям. В их числе хип-хоп, граффити, диджей, паркур, воркаут и другие.
Лауреаты и победители "КАРДО" получают сопровождение в виде обучения, менторства и развития профессиональных навыков, информационную поддержку и возможность реализовать себя или свои проекты с профессиональной командой.
По словам генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Андрея Бетина, за восемь лет премия объединила более 225 тысяч человек со всего мира и стала важной площадкой для раскрытия талантов молодежи. "Ставрополь в эти дни превращается в "город КАРДО" – место, где соединяются музыка, спорт, искусство и энергия тысяч участников. Это яркое подтверждение того, что Россия – страна возможностей и творчества для каждого", – процитировали в пресс-службе слова Бетина.
Правительство Ставропольского края выступает в числе организаторов конкурса-премии, в том числе, благодаря реализации краевой госпрограммы "Молодежная политика".
 
Ставропольский крайРоссияСтавропольСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала