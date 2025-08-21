https://ria.ru/20250821/spetsoperatsiya-2036629420.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с личным составом

специальная военная операция на украине

безопасность

днепр (река)

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_e5540f99166fbeb67d9db6def31abc05.jpg

ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" прямым попаданием уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живую силу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта БПЛА противника, находившееся в заброшенном здании. Координаты местоположения украинских националистов были оперативно переданы расчёту 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б". Военнослужащие, получив команду, в течение нескольких минут развернули, навели орудие и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА с украинскими боевиками на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. После доклада с командного пункта о поражении цели, расчёт оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велась с помощью воздушной разведки подразделением БПЛА. В свою очередь, это также позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах поражения целей в режиме реального времени. Основной задачей артиллеристов "Гиацинтов-Б" 18-й армии группировки "Днепр" является контрбатарейная борьба, при этом бойцам удаётся уничтожить пункты управления БПЛА, технику и артиллерийские орудия иностранного производства, лодки, пункты временной дислокации личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.

