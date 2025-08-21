Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с личным составом
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 21.08.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с личным составом
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с личным составом
Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" прямым попаданием уничтожили пункт управления беспилотными
специальная военная операция на украине
безопасность
днепр (река)
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" прямым попаданием уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живую силу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта БПЛА противника, находившееся в заброшенном здании. Координаты местоположения украинских националистов были оперативно переданы расчёту 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б". Военнослужащие, получив команду, в течение нескольких минут развернули, навели орудие и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА с украинскими боевиками на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве. После доклада с командного пункта о поражении цели, расчёт оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника. Целеуказание и корректировка огня артиллерии велась с помощью воздушной разведки подразделением БПЛА. В свою очередь, это также позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах поражения целей в режиме реального времени. Основной задачей артиллеристов "Гиацинтов-Б" 18-й армии группировки "Днепр" является контрбатарейная борьба, при этом бойцам удаётся уничтожить пункты управления БПЛА, технику и артиллерийские орудия иностранного производства, лодки, пункты временной дислокации личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с личным составом

Минобороны: расчет "Гиацинт-Б" уничтожил пункт управления БПЛА и военных ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 21 авг - РИА Новости. Артиллеристы 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" прямым попаданием уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и живую силу противника на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Подразделением воздушной разведки было выявлено место дислокации пункта БПЛА противника, находившееся в заброшенном здании. Координаты местоположения украинских националистов были оперативно переданы расчёту 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б". Военнослужащие, получив команду, в течение нескольких минут развернули, навели орудие и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА с украинскими боевиками на правом берегу Днепра в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
После доклада с командного пункта о поражении цели, расчёт оперативно замаскировал орудие и отошел в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнём со стороны противника.
Целеуказание и корректировка огня артиллерии велась с помощью воздушной разведки подразделением БПЛА. В свою очередь, это также позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах поражения целей в режиме реального времени.
Основной задачей артиллеристов "Гиацинтов-Б" 18-й армии группировки "Днепр" является контрбатарейная борьба, при этом бойцам удаётся уничтожить пункты управления БПЛА, технику и артиллерийские орудия иностранного производства, лодки, пункты временной дислокации личный состав ВСУ на правом берегу Днепра.
