Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы МЧС оценил вероятность спасения альпинистки в горах Киргизии - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/spasateli-2036870629.html
Экс-замглавы МЧС оценил вероятность спасения альпинистки в горах Киргизии
Экс-замглавы МЧС оценил вероятность спасения альпинистки в горах Киргизии - РИА Новости, 21.08.2025
Экс-замглавы МЧС оценил вероятность спасения альпинистки в горах Киргизии
Группа профессиональных альпинистов, направленных для спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся со сломанной ногой на высоте 7 тысяч... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T22:58:00+03:00
2025-08-21T22:58:00+03:00
россия
киргизия
михаил фалеев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035515326_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d2682d6a6ee1afbaa601df1fe339ada1.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группа профессиональных альпинистов, направленных для спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся со сломанной ногой на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии, может достичь места происшествия ориентировочно через пять дней, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС РФ, заслуженный спасатель России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев. Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. "Принятое сейчас решение провести операцию спасения группой альпинистов абсолютно правильное. Однако срок удачного восхождения, а это приблизительно 5 дней, к месту, где находится пострадавшая, при этом будем надеяться, что трагических случайностей больше не будет, к сожалению, не гарантирует, что цель ее спасения будет достигнута", - сказал Фалеев. Собеседник агентства отметил первоначальную ошибку в организации спасения Наговицыной – "не была направлена дублирующая группа, осуществлявшая поддержку передовой группы спасителей". Фалеев подчеркнул, что семитысячник пик Победы является одним из самых опасных для восхождения объектов альпинизма. "Первоначальные спасательные действия выглядели логично. Ее (Наговицыной - ред.) напарник отправился за подмогой в базовый лагерь для организации проведения эвакуации. Далее случайности, которые практически всегда сопровождают экстремальные восхождения, опять вмешиваются в спасательные действия. Перехваченные напарником на склоне двойка иностранных альпинистов, взявшихся за оказание помощи, в данных условиях оказались не способны это сделать. Причем один из них погиб", - резюмировал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250821/shansy-2036661997.html
https://ria.ru/20250821/spasenie-2036668542.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035515326_25:0:836:608_1920x0_80_0_0_614e52e54cd156a221da93d8dd5df946.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киргизия, михаил фалеев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Киргизия, Михаил Фалеев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Экс-замглавы МЧС оценил вероятность спасения альпинистки в горах Киргизии

Фалеев: спасатели Наговицыной смогут достичь пика Победы только через пять дней

© Фото : социальные сети Натальи НаговицинойНаталья Наговицына
Наталья Наговицына - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : социальные сети Натальи Наговициной
Наталья Наговицына. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группа профессиональных альпинистов, направленных для спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся со сломанной ногой на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии, может достичь места происшествия ориентировочно через пять дней, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС РФ, заслуженный спасатель России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев.
Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник.
Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Спасатели оценили шансы на выживание альпинистки на пике Победы
Вчера, 10:34
"Принятое сейчас решение провести операцию спасения группой альпинистов абсолютно правильное. Однако срок удачного восхождения, а это приблизительно 5 дней, к месту, где находится пострадавшая, при этом будем надеяться, что трагических случайностей больше не будет, к сожалению, не гарантирует, что цель ее спасения будет достигнута", - сказал Фалеев.
Собеседник агентства отметил первоначальную ошибку в организации спасения Наговицыной – "не была направлена дублирующая группа, осуществлявшая поддержку передовой группы спасителей".
Фалеев подчеркнул, что семитысячник пик Победы является одним из самых опасных для восхождения объектов альпинизма. "Первоначальные спасательные действия выглядели логично. Ее (Наговицыной - ред.) напарник отправился за подмогой в базовый лагерь для организации проведения эвакуации. Далее случайности, которые практически всегда сопровождают экстремальные восхождения, опять вмешиваются в спасательные действия. Перехваченные напарником на склоне двойка иностранных альпинистов, взявшихся за оказание помощи, в данных условиях оказались не способны это сделать. Причем один из них погиб", - резюмировал собеседник агентства.
Пик Победы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Эксперт назвал применение Ми-8 для спасения альпинистки авантюрой
Вчера, 11:19
 
РоссияКиргизияМихаил ФалеевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала