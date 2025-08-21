https://ria.ru/20250821/spasateli-2036870629.html

Экс-замглавы МЧС оценил вероятность спасения альпинистки в горах Киргизии

2025-08-21T22:58:00+03:00

2025-08-21T22:58:00+03:00

2025-08-21T22:58:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Группа профессиональных альпинистов, направленных для спасения российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся со сломанной ногой на высоте 7 тысяч метров на пике Победы в горах Киргизии, может достичь места происшествия ориентировочно через пять дней, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС РФ, заслуженный спасатель России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев. Наговицына получила травму ноги 12 августа при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий их попытка не увенчалась успехом, а один из них погиб от переохлаждения. Для эвакуации альпинистов 16 августа был привлечен вертолет Ми-8 министерства обороны Киргизии. В районе пика Победы из-за сильной турбулентности он совершил жесткую посадку, находившиеся на борту получили незначительные травмы. Вылетевшему на замену вертолету Ми-17ВМ удалось совершить один эвакуационный рейс и вывезти спасателей и нескольких альпинистов, в том числе одного гражданина России. Однако потом из-за резкого ухудшения погоды повторные вылеты стали невозможными и возобновились только во вторник. "Принятое сейчас решение провести операцию спасения группой альпинистов абсолютно правильное. Однако срок удачного восхождения, а это приблизительно 5 дней, к месту, где находится пострадавшая, при этом будем надеяться, что трагических случайностей больше не будет, к сожалению, не гарантирует, что цель ее спасения будет достигнута", - сказал Фалеев. Собеседник агентства отметил первоначальную ошибку в организации спасения Наговицыной – "не была направлена дублирующая группа, осуществлявшая поддержку передовой группы спасителей". Фалеев подчеркнул, что семитысячник пик Победы является одним из самых опасных для восхождения объектов альпинизма. "Первоначальные спасательные действия выглядели логично. Ее (Наговицыной - ред.) напарник отправился за подмогой в базовый лагерь для организации проведения эвакуации. Далее случайности, которые практически всегда сопровождают экстремальные восхождения, опять вмешиваются в спасательные действия. Перехваченные напарником на склоне двойка иностранных альпинистов, взявшихся за оказание помощи, в данных условиях оказались не способны это сделать. Причем один из них погиб", - резюмировал собеседник агентства.

