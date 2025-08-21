https://ria.ru/20250821/soglashenie-2036758726.html

Фон дер Ляйен оценила рамочное торговое соглашение ЕС и США

Фон дер Ляйен оценила рамочное торговое соглашение ЕС и США - РИА Новости, 21.08.2025

Фон дер Ляйен оценила рамочное торговое соглашение ЕС и США

Рамочное торговое соглашение между ЕС и США выгодно для граждан ЕС и компаний и укрепляет трансатлантические отношения, заявила в соцсети X* глава Европейской... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:59:00+03:00

2025-08-21T15:59:00+03:00

2025-08-21T15:59:00+03:00

в мире

сша

европа

урсула фон дер ляйен

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032090972_0:102:2500:1508_1920x0_80_0_0_fac9ccedb6b214670fffeab350cc0db0.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Рамочное торговое соглашение между ЕС и США выгодно для граждан ЕС и компаний и укрепляет трансатлантические отношения, заявила в соцсети X* глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее в четверг США и ЕС объявили, что достигли рамочного соглашения по торговле. Это соглашение предусматривает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, в то время как США сохранят 15% пошлину на большую часть европейских товаров. ЕС также намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские ИИ-чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС ещё планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США. "Предсказуемость для наших компаний и потребителей. Стабильность крупнейшего торгового партнерства в мире. А также обеспечение рабочих мест в Европе и экономического роста в долгосрочной перспективе. Это торговое соглашение между ЕС и США выгодно для наших граждан и компаний и укрепляет трансатлантические отношения", - сказано в публикации.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250821/poshliny-2036726844.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз