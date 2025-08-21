https://ria.ru/20250821/shkola-2036730130.html

Лучшей школой Подмосковья признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах

Лучшей школой Подмосковья признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах - РИА Новости, 21.08.2025

Лучшей школой Подмосковья признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил диплом первой степени "Лидера образования Московской области в 2025 году" гимназии №16 "Интерес" городского

КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил диплом первой степени "Лидера образования Московской области в 2025 году" гимназии №16 "Интерес" городского округа Люберцы, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония награждения дипломами "Лидер образования Московской области в 2025 году" состоялась в четверг в Красногорске в рамках "Форума педагогов Подмосковья". "Диплом "Лидер образования Московской области в 2025 году" вручается образовательным учреждениям, получившим наибольшее количество баллов в рейтинге школ Подмосковья... За первое место диплом вручается гимназии №16 "Интерес" городского округа Люберцы, директор - Снегирева Ирина Валерьевна", - озвучил ведущий в ходе церемонии награждения. Также в ходе церемонии Воробьев вручил диплом "Лидер образования Московской области в 2025 году" за третье место лицею №34 городского округа Мытищи, диплом за второе место получила школа №9 городского округа Ступино. "Всех наших учителей, дорогих, еще раз хочу поблагодарить - кто здесь присутствует, и сказать, что образование для нас важно... Вы знаете, что мы - один из немногих регионов, где контингент школьников до сих пор растет. В этом году у нас 40 тысяч плюсом (учеников - ред.) пойдут в школу. Когда-то это было и 50 и 55 тысяч, сегодня это ниже, но все равно плюс. Миллион сто десять тысяч человек пойдут в школу", - сказал Воробьев в ходе церемонии награждения. Воробьев также вручил дипломы "Флагман образования Московской области 2025 года" за высокие достижения в сфере образования. Награды получили: Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, городской округ Долгопрудный, Областная гимназия имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа.

