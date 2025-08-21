Рейтинг@Mail.ru
Лучшей школой Подмосковья признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах
Новости Подмосковья
 
14:45 21.08.2025
Лучшей школой Подмосковья признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах
Лучшей школой Подмосковья признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах - РИА Новости, 21.08.2025
Лучшей школой Подмосковья признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил диплом первой степени "Лидера образования Московской области в 2025 году" гимназии №16 "Интерес" городского
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
люберцы
андрей воробьев
КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил диплом первой степени "Лидера образования Московской области в 2025 году" гимназии №16 "Интерес" городского округа Люберцы, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония награждения дипломами "Лидер образования Московской области в 2025 году" состоялась в четверг в Красногорске в рамках "Форума педагогов Подмосковья". "Диплом "Лидер образования Московской области в 2025 году" вручается образовательным учреждениям, получившим наибольшее количество баллов в рейтинге школ Подмосковья... За первое место диплом вручается гимназии №16 "Интерес" городского округа Люберцы, директор - Снегирева Ирина Валерьевна", - озвучил ведущий в ходе церемонии награждения. Также в ходе церемонии Воробьев вручил диплом "Лидер образования Московской области в 2025 году" за третье место лицею №34 городского округа Мытищи, диплом за второе место получила школа №9 городского округа Ступино. "Всех наших учителей, дорогих, еще раз хочу поблагодарить - кто здесь присутствует, и сказать, что образование для нас важно... Вы знаете, что мы - один из немногих регионов, где контингент школьников до сих пор растет. В этом году у нас 40 тысяч плюсом (учеников - ред.) пойдут в школу. Когда-то это было и 50 и 55 тысяч, сегодня это ниже, но все равно плюс. Миллион сто десять тысяч человек пойдут в школу", - сказал Воробьев в ходе церемонии награждения. Воробьев также вручил дипломы "Флагман образования Московской области 2025 года" за высокие достижения в сфере образования. Награды получили: Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, городской округ Долгопрудный, Областная гимназия имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа.
московская область (подмосковье)
люберцы
московская область (подмосковье), люберцы, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Андрей Воробьев
Лучшей школой Подмосковья признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах

Лучшей школой Московской области признана гимназия №16 "Интерес" в Люберцах

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
КРАСНОГОРСК, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил диплом первой степени "Лидера образования Московской области в 2025 году" гимназии №16 "Интерес" городского округа Люберцы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения дипломами "Лидер образования Московской области в 2025 году" состоялась в четверг в Красногорске в рамках "Форума педагогов Подмосковья".
"Диплом "Лидер образования Московской области в 2025 году" вручается образовательным учреждениям, получившим наибольшее количество баллов в рейтинге школ Подмосковья... За первое место диплом вручается гимназии №16 "Интерес" городского округа Люберцы, директор - Снегирева Ирина Валерьевна", - озвучил ведущий в ходе церемонии награждения.
Также в ходе церемонии Воробьев вручил диплом "Лидер образования Московской области в 2025 году" за третье место лицею №34 городского округа Мытищи, диплом за второе место получила школа №9 городского округа Ступино.
"Всех наших учителей, дорогих, еще раз хочу поблагодарить - кто здесь присутствует, и сказать, что образование для нас важно... Вы знаете, что мы - один из немногих регионов, где контингент школьников до сих пор растет. В этом году у нас 40 тысяч плюсом (учеников - ред.) пойдут в школу. Когда-то это было и 50 и 55 тысяч, сегодня это ниже, но все равно плюс. Миллион сто десять тысяч человек пойдут в школу", - сказал Воробьев в ходе церемонии награждения.
Воробьев также вручил дипломы "Флагман образования Московской области 2025 года" за высокие достижения в сфере образования. Награды получили: Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, городской округ Долгопрудный, Областная гимназия имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыАндрей Воробьев
 
 
