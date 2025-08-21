https://ria.ru/20250821/sakhalin-2036623359.html

Современный центр протезирования открыли на Сахалине

Современный центр протезирования открыли на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – РИА Новости. Филиал Московского протезно-ортопедического предприятия на базе областного реабилитационного центра появился в Южно-Сахалинске, сообщает правительство Сахалинской области. По информации пресс-службы правительства региона, в церемонии открытия приняли участие губернатор Валерий Лимаренко и глава Минтруда РФ Антон Котяков, находящийся на Сахалине с рабочим визитом. В новом центре будет обеспечен полный цикл протезирования и реабилитации, разработанный в соответствии с утвержденными стандартами и индивидуальными потребностями каждого пациента. Это даст возможность людям с инвалидностью вернуться к активной жизни, работе и занятиям спортом. "Совместно с федеральным министерством труда и социальной защиты мы сделали большой проект - наладили систему обеспечения инвалидов в Сахалинской области техническими средствами реабилитации. Проблема была не только у нас, но и в других регионах. Жителям Сахалина и Курил приходилось выезжать на протезирование в Санкт-Петербург или в Москву. Это большое достижение, что мастерская по изготовлению самых современных протезов открылась в Южно-Сахалинске", - цитирует пресс-служба главу региона. По словам губернатора, высокотехнологичную помощь здесь смогут получать и участники спецоперации. Более того, Сахалин готов стать центром, где жители всего Дальнего Востока смогут проходить реабилитацию и протезирование на основе передовых федеральных практик. Котяков отметил, что Сахалинская область в течение четырех лет принимает активное участие в пилотном проекте по комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Благодаря его реализации разработаны стандарты комплексной реабилитации, которые поэтапно будут внедрены по всей стране. В этом году в проект дополнительно вошли Московская область, ХМАО-Югра и Удмуртская Республика. Планируется дальнейшее расширение проекта с поэтапным охватом всех регионов России. В ходе визита министр оценил сахалинскую программу "Счастливое материнство", запущенную в регионе в этом году и направленную на всестороннюю поддержку беременных женщин и семей с детьми. Ее стратегическая цель - решение демографической задачи, актуальной в масштабах страны. Для этого на Сахалине и Курилах упрощена процедура получения ЭКО, внедрено индивидуальное сопровождение беременных женщин в трудной жизненной ситуации и реализуется еще ряд инициатив. Новый региональный проект активно поддерживает сообщество: в области создан корпоративный демографический стандарт. Принявшие его предприятия внедряют гибкие условия для сотрудниц, совмещающих карьеру и материнство. "Те меры, которые сегодня принимаются в регионе в направлении демографической политики, показывают свою эффективность", - подчеркнул глава Минтруда, добавив, что в Сахалинской области суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года составил 1,745 и значительно превышает среднероссийский показатель.

