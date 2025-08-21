Рейтинг@Mail.ru
Современный центр протезирования открыли на Сахалине - РИА Новости, 21.08.2025
02:58 21.08.2025
Современный центр протезирования открыли на Сахалине
Современный центр протезирования открыли на Сахалине
Современный центр протезирования открыли на Сахалине
Филиал Московского протезно-ортопедического предприятия на базе областного реабилитационного центра появился в Южно-Сахалинске, сообщает правительство...
сахалинская область
сахалин
россия
антон котяков
валерий лимаренко
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – РИА Новости. Филиал Московского протезно-ортопедического предприятия на базе областного реабилитационного центра появился в Южно-Сахалинске, сообщает правительство Сахалинской области. По информации пресс-службы правительства региона, в церемонии открытия приняли участие губернатор Валерий Лимаренко и глава Минтруда РФ Антон Котяков, находящийся на Сахалине с рабочим визитом. В новом центре будет обеспечен полный цикл протезирования и реабилитации, разработанный в соответствии с утвержденными стандартами и индивидуальными потребностями каждого пациента. Это даст возможность людям с инвалидностью вернуться к активной жизни, работе и занятиям спортом. "Совместно с федеральным министерством труда и социальной защиты мы сделали большой проект - наладили систему обеспечения инвалидов в Сахалинской области техническими средствами реабилитации. Проблема была не только у нас, но и в других регионах. Жителям Сахалина и Курил приходилось выезжать на протезирование в Санкт-Петербург или в Москву. Это большое достижение, что мастерская по изготовлению самых современных протезов открылась в Южно-Сахалинске", - цитирует пресс-служба главу региона. По словам губернатора, высокотехнологичную помощь здесь смогут получать и участники спецоперации. Более того, Сахалин готов стать центром, где жители всего Дальнего Востока смогут проходить реабилитацию и протезирование на основе передовых федеральных практик. Котяков отметил, что Сахалинская область в течение четырех лет принимает активное участие в пилотном проекте по комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Благодаря его реализации разработаны стандарты комплексной реабилитации, которые поэтапно будут внедрены по всей стране. В этом году в проект дополнительно вошли Московская область, ХМАО-Югра и Удмуртская Республика. Планируется дальнейшее расширение проекта с поэтапным охватом всех регионов России. В ходе визита министр оценил сахалинскую программу "Счастливое материнство", запущенную в регионе в этом году и направленную на всестороннюю поддержку беременных женщин и семей с детьми. Ее стратегическая цель - решение демографической задачи, актуальной в масштабах страны. Для этого на Сахалине и Курилах упрощена процедура получения ЭКО, внедрено индивидуальное сопровождение беременных женщин в трудной жизненной ситуации и реализуется еще ряд инициатив. Новый региональный проект активно поддерживает сообщество: в области создан корпоративный демографический стандарт. Принявшие его предприятия внедряют гибкие условия для сотрудниц, совмещающих карьеру и материнство. "Те меры, которые сегодня принимаются в регионе в направлении демографической политики, показывают свою эффективность", - подчеркнул глава Минтруда, добавив, что в Сахалинской области суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года составил 1,745 и значительно превышает среднероссийский показатель.
сахалинская область
сахалин
россия
сахалинская область, сахалин, россия, антон котяков, валерий лимаренко
Сахалинская область, Сахалин, Россия, Антон Котяков, Валерий Лимаренко
Современный центр протезирования открыли на Сахалине

Власти Сахалина открыли современный центр протезирования в Южно-Сахалинске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 авг – РИА Новости. Филиал Московского протезно-ортопедического предприятия на базе областного реабилитационного центра появился в Южно-Сахалинске, сообщает правительство Сахалинской области.
По информации пресс-службы правительства региона, в церемонии открытия приняли участие губернатор Валерий Лимаренко и глава Минтруда РФ Антон Котяков, находящийся на Сахалине с рабочим визитом. В новом центре будет обеспечен полный цикл протезирования и реабилитации, разработанный в соответствии с утвержденными стандартами и индивидуальными потребностями каждого пациента. Это даст возможность людям с инвалидностью вернуться к активной жизни, работе и занятиям спортом.
"Совместно с федеральным министерством труда и социальной защиты мы сделали большой проект - наладили систему обеспечения инвалидов в Сахалинской области техническими средствами реабилитации. Проблема была не только у нас, но и в других регионах. Жителям Сахалина и Курил приходилось выезжать на протезирование в Санкт-Петербург или в Москву. Это большое достижение, что мастерская по изготовлению самых современных протезов открылась в Южно-Сахалинске", - цитирует пресс-служба главу региона.
По словам губернатора, высокотехнологичную помощь здесь смогут получать и участники спецоперации. Более того, Сахалин готов стать центром, где жители всего Дальнего Востока смогут проходить реабилитацию и протезирование на основе передовых федеральных практик.
Котяков отметил, что Сахалинская область в течение четырех лет принимает активное участие в пилотном проекте по комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Благодаря его реализации разработаны стандарты комплексной реабилитации, которые поэтапно будут внедрены по всей стране. В этом году в проект дополнительно вошли Московская область, ХМАО-Югра и Удмуртская Республика. Планируется дальнейшее расширение проекта с поэтапным охватом всех регионов России.
В ходе визита министр оценил сахалинскую программу "Счастливое материнство", запущенную в регионе в этом году и направленную на всестороннюю поддержку беременных женщин и семей с детьми. Ее стратегическая цель - решение демографической задачи, актуальной в масштабах страны. Для этого на Сахалине и Курилах упрощена процедура получения ЭКО, внедрено индивидуальное сопровождение беременных женщин в трудной жизненной ситуации и реализуется еще ряд инициатив. Новый региональный проект активно поддерживает сообщество: в области создан корпоративный демографический стандарт. Принявшие его предприятия внедряют гибкие условия для сотрудниц, совмещающих карьеру и материнство.
"Те меры, которые сегодня принимаются в регионе в направлении демографической политики, показывают свою эффективность", - подчеркнул глава Минтруда, добавив, что в Сахалинской области суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2024 года составил 1,745 и значительно превышает среднероссийский показатель.
