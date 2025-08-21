Рейтинг@Mail.ru
На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/rossija-2036674662.html
На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта
На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта - РИА Новости, 21.08.2025
На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта
Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:44:00+03:00
2025-08-21T11:44:00+03:00
общество
россия
грузия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21150/30/211503058_0:393:2208:1635_1920x0_80_0_0_4db2b76df715986603ca9c8b572dfb53.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Ранее в четверг ФТС сообщила о приостановке движения в пункте пропуска для большегрузного транспорта в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии. "Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250821/moskva-2036653433.html
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21150/30/211503058_28:0:2208:1635_1920x0_80_0_0_c801bef03bd5405a3db280517160cdf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, грузия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Общество, Россия, Грузия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта

ФТС: движение через "Верхний Ларс" открыли для всех видов транспорта

© РИА Новости / Владимир Акоефф | Перейти в медиабанк"Верхний Ларс"
Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Владимир Акоефф
Перейти в медиабанк
"Верхний Ларс". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.
Ранее в четверг ФТС сообщила о приостановке движения в пункте пропуска для большегрузного транспорта в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.
"Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.
Фрунзенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В Москве на нескольких центральных набережных временно закроют движение
09:54
 
ОбществоРоссияГрузияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала