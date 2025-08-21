https://ria.ru/20250821/rossija-2036674662.html

На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта

На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе России с Грузией открыто для всех видов транспорта, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. Ранее в четверг ФТС сообщила о приостановке движения в пункте пропуска для большегрузного транспорта в связи с проведением работ по расчистке дорожного полотна, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии. "Через пункт пропуска Верхний Ларс разрешено движение для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

