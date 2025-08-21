https://ria.ru/20250821/rossija-2036636360.html

Россия и Китай подписали протокол о сотрудничестве в области ЧС

ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и замминистра по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяай подписали протокол 3-го заседания Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подразумевающий, в том числе, развитие беспилотной авиации и робототехники. "По итогам заседания комиссии приняты следующие решения: продолжить сотрудничество и обмен опытом по вопросам применения авиации, робототехники, беспилотных и других технологии для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в протоколе. Также документ предусматривает проведение регулярных совместных учений, взаимодействие по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях, поддержку китайской инициативы по развитию международного сотрудничества в медицинском обеспечении чрезвычайных ведомств в формате "Китай - страны ШОС". "Поднимался вопрос по робототехнике, в том числе беспилотных летательных аппаратов для пожаротушения, которые достаточно энергично развиваются в КНР. Мы это видим, нам это интересно, мы присоединяемся к этому опыту, накладываем что-то свое. И также договорились о обмене специалистами по этой работе, то есть делегации технического характера будут направлены на предприятия Китайской Народной Республики, где китайские товарищи поделятся с нами концепцией и стратегией развития вот такого направления по бесплатным летательным аппаратам и робототехнике", - добавил Куренков. Следующее заседание совместной комиссии запланировано на 2027 год, оно пройдет в Китае.

