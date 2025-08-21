https://ria.ru/20250821/rossija-2036636360.html
Россия и Китай подписали протокол о сотрудничестве в области ЧС
Россия и Китай подписали протокол о сотрудничестве в области ЧС - РИА Новости, 21.08.2025
Россия и Китай подписали протокол о сотрудничестве в области ЧС
Глава МЧС России Александр Куренков и замминистра по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяай подписали протокол 3-го заседания Совместной... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T06:57:00+03:00
2025-08-21T06:57:00+03:00
2025-08-21T06:57:00+03:00
китай
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972505881_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_bf9c0b00b5cda635ea843e0e5cafd72a.jpg
ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и замминистра по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяай подписали протокол 3-го заседания Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подразумевающий, в том числе, развитие беспилотной авиации и робототехники. "По итогам заседания комиссии приняты следующие решения: продолжить сотрудничество и обмен опытом по вопросам применения авиации, робототехники, беспилотных и других технологии для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в протоколе. Также документ предусматривает проведение регулярных совместных учений, взаимодействие по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях, поддержку китайской инициативы по развитию международного сотрудничества в медицинском обеспечении чрезвычайных ведомств в формате "Китай - страны ШОС". "Поднимался вопрос по робототехнике, в том числе беспилотных летательных аппаратов для пожаротушения, которые достаточно энергично развиваются в КНР. Мы это видим, нам это интересно, мы присоединяемся к этому опыту, накладываем что-то свое. И также договорились о обмене специалистами по этой работе, то есть делегации технического характера будут направлены на предприятия Китайской Народной Республики, где китайские товарищи поделятся с нами концепцией и стратегией развития вот такого направления по бесплатным летательным аппаратам и робототехнике", - добавил Куренков. Следующее заседание совместной комиссии запланировано на 2027 год, оно пройдет в Китае.
https://ria.ru/20250820/kamchatka-2036456012.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972505881_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_1cd12f6685972751efabbafa1bf7487c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шос
Китай, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ШОС
Россия и Китай подписали протокол о сотрудничестве в области ЧС
МЧС и КНР подписали протокол о развитии БПЛА и робототехники в области ЧС
ХАБАРОВСК, 21 авг - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков и замминистра по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Сюй Цзяай подписали протокол 3-го заседания Совместной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, подразумевающий, в том числе, развитие беспилотной авиации и робототехники.
"По итогам заседания комиссии приняты следующие решения: продолжить сотрудничество и обмен опытом по вопросам применения авиации, робототехники, беспилотных и других технологии для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в протоколе.
Также документ предусматривает проведение регулярных совместных учений, взаимодействие по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях, поддержку китайской инициативы по развитию международного сотрудничества в медицинском обеспечении чрезвычайных ведомств в формате "Китай - страны ШОС".
"Поднимался вопрос по робототехнике, в том числе беспилотных летательных аппаратов для пожаротушения, которые достаточно энергично развиваются в КНР. Мы это видим, нам это интересно, мы присоединяемся к этому опыту, накладываем что-то свое. И также договорились о обмене специалистами по этой работе, то есть делегации технического характера будут направлены на предприятия Китайской Народной Республики, где китайские товарищи поделятся с нами концепцией и стратегией развития вот такого направления по бесплатным летательным аппаратам и робототехнике", - добавил Куренков.
Следующее заседание совместной комиссии запланировано на 2027 год, оно пройдет в Китае.