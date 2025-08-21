https://ria.ru/20250821/rosseti-2036764910.html

"Россети" обеспечили мощностью центр космической гидрометеорологии

2025-08-21T16:05:00+03:00

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "Россети Московский регион" завершили проект по обеспечению дополнительной мощностью Научно-исследовательского центра "Планета" Росгидромета, сообщает пресс-служба компании. Это организация занимается эксплуатацией и развитием космических систем наблюдения Земли для гидрометеорологического, океанографического, гелиогеофизического наблюдения. Энергетики провели реконструкцию двух распределительных кабельных линий электропередачи, организован интеллектуальный учет. Потребитель обеспечен электроснабжением по второй категории надежности с возможностью резервирования. По данным пресс-службы, "Россети" активно содействуют развитию инфраструктуры космических исследований, в том числе непосредственно связанных с эксплуатацией орбитальных объектов. В числе крупнейших проектов последних лет – строительство электросетей для Национального космического центра, который создается совместно правительством Москвы и госкорпорацией "Роскосмос". В Амурской области в этом году началось строительство 60-километровой кабельно-воздушной линии электропередачи, которая позволит обеспечить первую категорию надежности электроснабжения космодрома Восточный.

россети, гидрометцентр