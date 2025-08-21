Володин рассказал, как в Госдуме относятся к релокантам

Рейтинг@Mail.ru
09:05 21.08.2025 (обновлено: 10:48 21.08.2025)
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты по возвращении в Россию не могут быть госслужащими, работать в госкомпаниях, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях", - написал он в своем канале в Max.Он подчеркнул, что релоканты поступили подло, предав страну и бросив родственников. При этом они стали поддерживать киевский режим из-за рубежа.Володин отметил, что таким поступкам нет оправдания. При этом релоканты пытаются устроитьсяв госкорпорации и крупные фирмы .а также на госслужбу. Он призвал не допускать их трудоустройства в такие места.Володин также считает, что об этом стоит задуматься и частным предприятиям. По его словам, прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок.
россия, госдума рф, вячеслав володин, общество
Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты по возвращении в Россию не могут быть госслужащими, работать в госкомпаниях, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях", - написал он в своем канале в Max.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Нарышкин рассказал о реальных действиях политических релокантов
16 мая, 09:41
Он подчеркнул, что релоканты поступили подло, предав страну и бросив родственников. При этом они стали поддерживать киевский режим из-за рубежа.
Володин отметил, что таким поступкам нет оправдания. При этом релоканты пытаются устроитьсяв госкорпорации и крупные фирмы .а также на госслужбу. Он призвал не допускать их трудоустройства в такие места.
Володин также считает, что об этом стоит задуматься и частным предприятиям. По его словам, прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Симоньян призвала исключить иноагентов из культурного пространства России
11 августа, 11:35
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
 
