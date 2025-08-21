https://ria.ru/20250821/relokanty-2036646621.html

Володин рассказал, как в Госдуме относятся к релокантам

Володин рассказал, как в Госдуме относятся к релокантам

Володин рассказал, как в Госдуме относятся к релокантам

Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты по возвращении в Россию не могут быть госслужащими, работать в госкомпаниях, заявил председатель нижней... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Большинство депутатов Госдумы считает, что релоканты по возвращении в Россию не могут быть госслужащими, работать в госкомпаниях, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин."Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях", - написал он в своем канале в Max.Он подчеркнул, что релоканты поступили подло, предав страну и бросив родственников. При этом они стали поддерживать киевский режим из-за рубежа.Володин отметил, что таким поступкам нет оправдания. При этом релоканты пытаются устроитьсяв госкорпорации и крупные фирмы .а также на госслужбу. Он призвал не допускать их трудоустройства в такие места.Володин также считает, что об этом стоит задуматься и частным предприятиям. По его словам, прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать: каким бы талантливым человек ни был, он бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит и другой подлый поступок.

