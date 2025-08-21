https://ria.ru/20250821/putin-2036754929.html

Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей

Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей - РИА Новости, 21.08.2025

Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть создание механизма закупки и доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей,... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T15:44:00+03:00

2025-08-21T15:44:00+03:00

2025-08-21T15:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137256/38/1372563893_0:53:2580:1504_1920x0_80_0_0_bef80f4a785f8e020fc2fee60468bc16.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть создание механизма закупки и доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей, чтобы сократить сроки их изготовления и поставки в Вооруженные силы, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", которую он посетил 6 июля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… о разработке и реализации механизма закупки и оперативной доставки в волонтерские организации, осуществляющие изготовление маскировочных сетей для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, материалов, необходимых для их изготовления, в целях сокращения сроков изготовления и поставки таких сетей в Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250821/bepripasy-2036719462.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин