Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:44 21.08.2025
Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей
Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей - РИА Новости, 21.08.2025
Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть создание механизма закупки и доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей,... РИА Новости, 21.08.2025
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть создание механизма закупки и доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей, чтобы сократить сроки их изготовления и поставки в Вооруженные силы, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", которую он посетил 6 июля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… о разработке и реализации механизма закупки и оперативной доставки в волонтерские организации, осуществляющие изготовление маскировочных сетей для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, материалов, необходимых для их изготовления, в целях сокращения сроков изготовления и поставки таких сетей в Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Путин поручил создать механизм доставки материалов для маскировочных сетей

Путин поручил создать механизм закупки материалов для маскировочных сетей для ВС

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть создание механизма закупки и доставки волонтерам материалов для изготовления маскировочных сетей, чтобы сократить сроки их изготовления и поставки в Вооруженные силы, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", которую он посетил 6 июля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы… о разработке и реализации механизма закупки и оперативной доставки в волонтерские организации, осуществляющие изготовление маскировочных сетей для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, материалов, необходимых для их изготовления, в целях сокращения сроков изготовления и поставки таких сетей в Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 октября 2025 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
ВС России используют улучшенные боеприпасы в районе Орехово, рассказал боец
ВС России используют улучшенные боеприпасы в районе Орехово, рассказал боец
Вчера, 14:09
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
