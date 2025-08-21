https://ria.ru/20250821/putin-2036750749.html

Путин поручил изучить возможность направления в госпитали без контракта

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ изучить возможность направления в госпитали близ линии боевого соприкосновения медиков без заключения контракта, соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:.. о возможности направления (командирования) в госпитали, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, врачей и иных медицинских работников, изъявивших такое желание, без заключения с ними контракта о прохождении военной службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2025 года. Ответственными лицами назначены глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр обороны РФ Андрей Белоусов.

