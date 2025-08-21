Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил изучить возможность направления в госпитали без контракта - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/putin-2036750749.html
Путин поручил изучить возможность направления в госпитали без контракта
Путин поручил изучить возможность направления в госпитали без контракта - РИА Новости, 21.08.2025
Путин поручил изучить возможность направления в госпитали без контракта
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ изучить возможность направления в госпитали близ линии боевого соприкосновения медиков без заключения... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T15:30:00+03:00
2025-08-21T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
антон алиханов
андрей белоусов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ изучить возможность направления в госпитали близ линии боевого соприкосновения медиков без заключения контракта, соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:.. о возможности направления (командирования) в госпитали, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, врачей и иных медицинских работников, изъявивших такое желание, без заключения с ними контракта о прохождении военной службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании", - говорится в перечне. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2025 года. Ответственными лицами назначены глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20250821/svo-2036723958.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, антон алиханов, андрей белоусов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Антон Алиханов, Андрей Белоусов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин поручил изучить возможность направления в госпитали без контракта

Путин поручил изучить возможность направления в госпитали медиков без контракта

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ изучить возможность направления в госпитали близ линии боевого соприкосновения медиков без заключения контракта, соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:.. о возможности направления (командирования) в госпитали, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, врачей и иных медицинских работников, изъявивших такое желание, без заключения с ними контракта о прохождении военной службы либо контракта о пребывании в добровольческом формировании", - говорится в перечне.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2025 года. Ответственными лицами назначены глава Минпромторга РФ Антон Алиханов и министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Группировка "Север" увеличила дальность работы наземных роботов
Вчера, 14:23
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинАнтон АлихановАндрей БелоусовМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала