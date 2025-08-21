Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент США допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться - РИА Новости, 21.08.2025
03:02 21.08.2025
Вице-президент США допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться
Вице-президент США допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться - РИА Новости, 21.08.2025
Вице-президент США допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться
Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что в случае личной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским они смогут договориться по... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что в случае личной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским они смогут договориться по вопросам территорий и безопасности. В ходе интервью телеканалу Fox News Вэнса спросили, можно ли ожидать, что при встрече Путина и Зеленского "будут обсуждены и в целом согласованы" основные детали соглашения по урегулированию на Украине, а именно вопросы территорий и безопасности. "Это хороший вопрос. Думаю, что если пройти через бюрократическую процедуру, то ответ будет "да"... иногда лидеры, сидя лицом к лицу, могут преодолеть тупик, с которым их команды не всегда справляются", - ответил Вэнс. Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Вице-президент США допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться

Вице-президент США Вэнс допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться

© AP Photo / Lauren Leigh BachoДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что в случае личной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским они смогут договориться по вопросам территорий и безопасности.
В ходе интервью телеканалу Fox News Вэнса спросили, можно ли ожидать, что при встрече Путина и Зеленского "будут обсуждены и в целом согласованы" основные детали соглашения по урегулированию на Украине, а именно вопросы территорий и безопасности.
"Это хороший вопрос. Думаю, что если пройти через бюрократическую процедуру, то ответ будет "да"... иногда лидеры, сидя лицом к лицу, могут преодолеть тупик, с которым их команды не всегда справляются", - ответил Вэнс.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Вэнс прокомментировал свой опыт разговоров с Путиным
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
