https://ria.ru/20250821/putin-2036623862.html

Вице-президент США допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться

Вице-президент США допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться - РИА Новости, 21.08.2025

Вице-президент США допустил, что Путин и Зеленский смогут договориться

Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что в случае личной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским они смогут договориться по... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T03:02:00+03:00

2025-08-21T03:02:00+03:00

2025-08-21T03:02:00+03:00

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa4db889e5ef087f91ff90f9685dc190.jpg

ВАШИНГТОН, 21 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил, что в случае личной встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским они смогут договориться по вопросам территорий и безопасности. В ходе интервью телеканалу Fox News Вэнса спросили, можно ли ожидать, что при встрече Путина и Зеленского "будут обсуждены и в целом согласованы" основные детали соглашения по урегулированию на Украине, а именно вопросы территорий и безопасности. "Это хороший вопрос. Думаю, что если пройти через бюрократическую процедуру, то ответ будет "да"... иногда лидеры, сидя лицом к лицу, могут преодолеть тупик, с которым их команды не всегда справляются", - ответил Вэнс. Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

https://ria.ru/20250821/vens-2036622536.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп