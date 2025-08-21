Рейтинг@Mail.ru
Тысячи призеров чемпионата "Профессионалы" получили приглашение на работу - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
10:00 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/professional-2036063316.html
Тысячи призеров чемпионата "Профессионалы" получили приглашение на работу
Тысячи призеров чемпионата "Профессионалы" получили приглашение на работу - РИА Новости, 21.08.2025
Тысячи призеров чемпионата "Профессионалы" получили приглашение на работу
По итогам региональных, итоговых (межрегиональных) этапов и финала чемпионата "Профессионалы" тысячи молодых людей получили приглашения на стажировку и... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T10:00:00+03:00
2025-08-21T10:00:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036062713_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_0c8e60f675b38efc713fc0733b14f863.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. По итогам региональных, итоговых (межрегиональных) этапов и финала чемпионата "Профессионалы" тысячи молодых людей получили приглашения на стажировку и предложения о трудоустройстве от ведущих компаний-работодателей страны, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.В 2024 году студент Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Никита Вепрев на итоговом (межрегиональном) этапе и на финале чемпионата "Профессионалы" выполнил задание по компетенции "Автоматизация бизнес-процессов" почти на 100 баллов – впервые в истории этой компетенции.Эксперт-наставник юноши Екатерина Серкова рассказала, что после итогового (межрегионального) этапа чемпионата студент получил приглашение о стажировке от смоленской компании "Простые решения"."Никита – целеустремленный молодой человек, он был готов заниматься в формате 24/7, изучать новые технологии – только такие ребята успешно участвуют в чемпионатах и могут претендовать на победу. Перед финалом он уже стажировался в "Простых решениях" и одновременно учился, сдавал экзамены. Было сложно, преподаватели старались идти навстречу, Никита занимался по индивидуальному графику – и справился. И я всегда предупреждаю ребят, участвующих в чемпионате, что подготовка – это сложно, ответственно и трудозатратно, к этому надо быть готовыми", – отметила Серкова.Никита Вепрев рассказал о том, что он начинал в компании как стажер, а затем стал junior-программистом."Работаю удаленно, разрабатываю решения для 1С – и это круто! Мой секрет успеха в том, что я тренировался на реальных рабочих задачах с фриланс-платформ. Теория – это хорошо, но практика решает все!" — прокомментировал Вепрев.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий, которые проводятся проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" (с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети").
https://ria.ru/20250818/professionaly-2036009488.html
https://ria.ru/20250815/novoseltseva-2035063693.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036062713_132:0:1093:721_1920x0_80_0_0_fc6ba616631dc3f18a6c7e5e522e834b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы», россия
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы», Россия
Тысячи призеров чемпионата "Профессионалы" получили приглашение на работу

Призеры чемпионата "Профессионалы" получили приглашение на работу

© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образованияЧемпионат "Профессионал"
Чемпионат Профессионал - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : пресс-служба Института развития профессионального образования
Чемпионат "Профессионал"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. По итогам региональных, итоговых (межрегиональных) этапов и финала чемпионата "Профессионалы" тысячи молодых людей получили приглашения на стажировку и предложения о трудоустройстве от ведущих компаний-работодателей страны, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
В 2024 году студент Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Никита Вепрев на итоговом (межрегиональном) этапе и на финале чемпионата "Профессионалы" выполнил задание по компетенции "Автоматизация бизнес-процессов" почти на 100 баллов – впервые в истории этой компетенции.
Число индустриальных партнеров Профессионалов достигло почти 10 тысяч - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Число индустриальных партнеров "Профессионалов" достигло почти 10 тысяч
18 августа, 10:57
Эксперт-наставник юноши Екатерина Серкова рассказала, что после итогового (межрегионального) этапа чемпионата студент получил приглашение о стажировке от смоленской компании "Простые решения".
"Никита – целеустремленный молодой человек, он был готов заниматься в формате 24/7, изучать новые технологии – только такие ребята успешно участвуют в чемпионатах и могут претендовать на победу. Перед финалом он уже стажировался в "Простых решениях" и одновременно учился, сдавал экзамены. Было сложно, преподаватели старались идти навстречу, Никита занимался по индивидуальному графику – и справился. И я всегда предупреждаю ребят, участвующих в чемпионате, что подготовка – это сложно, ответственно и трудозатратно, к этому надо быть готовыми", – отметила Серкова.
Никита Вепрев рассказал о том, что он начинал в компании как стажер, а затем стал junior-программистом.
"Работаю удаленно, разрабатываю решения для 1С – и это круто! Мой секрет успеха в том, что я тренировался на реальных рабочих задачах с фриланс-платформ. Теория – это хорошо, но практика решает все!" — прокомментировал Вепрев.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий, которые проводятся проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" (с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети").
Призер индустриального зачета, студентка Вологодского строительного колледжа Диана Новосельцева - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Новосельцева: победители чемпионата "Профессионалы" совмещают труд и учебу
15 августа, 12:00
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала