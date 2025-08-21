https://ria.ru/20250821/professional-2036063316.html

Тысячи призеров чемпионата "Профессионалы" получили приглашение на работу

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. По итогам региональных, итоговых (межрегиональных) этапов и финала чемпионата "Профессионалы" тысячи молодых людей получили приглашения на стажировку и предложения о трудоустройстве от ведущих компаний-работодателей страны, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.В 2024 году студент Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Никита Вепрев на итоговом (межрегиональном) этапе и на финале чемпионата "Профессионалы" выполнил задание по компетенции "Автоматизация бизнес-процессов" почти на 100 баллов – впервые в истории этой компетенции.Эксперт-наставник юноши Екатерина Серкова рассказала, что после итогового (межрегионального) этапа чемпионата студент получил приглашение о стажировке от смоленской компании "Простые решения"."Никита – целеустремленный молодой человек, он был готов заниматься в формате 24/7, изучать новые технологии – только такие ребята успешно участвуют в чемпионатах и могут претендовать на победу. Перед финалом он уже стажировался в "Простых решениях" и одновременно учился, сдавал экзамены. Было сложно, преподаватели старались идти навстречу, Никита занимался по индивидуальному графику – и справился. И я всегда предупреждаю ребят, участвующих в чемпионате, что подготовка – это сложно, ответственно и трудозатратно, к этому надо быть готовыми", – отметила Серкова.Никита Вепрев рассказал о том, что он начинал в компании как стажер, а затем стал junior-программистом."Работаю удаленно, разрабатываю решения для 1С – и это круто! Мой секрет успеха в том, что я тренировался на реальных рабочих задачах с фриланс-платформ. Теория – это хорошо, но практика решает все!" — прокомментировал Вепрев.Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Оно включает в себя чемпионат "Профессионалы" и Чемпионат высоких технологий, которые проводятся проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" (с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети").

