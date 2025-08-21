В Приднестровье предупредили о возможных провокациях

https://ria.ru/20250821/pridnestrove-2036674167.html

ТИРАСПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов считает, что в Приднестровье возможны провокации на фоне урегулирования кризиса на Украине. "Ситуация в данном регионе Европы может стать и менее напряженной, и более напряженной, потому что, учитывая стремление евроглобалистов сорвать мирные переговоры и обострить напряженность тем, чтобы война не заканчивалась, нельзя исключать каких-то их провокаций, в том числе и на приднестровском направлении", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Депутат ПМР также напомнил о регулярных публикация в СМИ, где говорилось о желании Франции и Великобритании овладеть югом Украины. Особое внимание Сафонов обратил на планы Франции "господствовать над Одессой, которую французские официальные документы называли самым французским городом из всех городов Украины". "Что же касается дипломатии, которая сейчас работает, я думаю, что нам надо тоже в этом направлении работать. Если бы меня спросили, что необходимо для Приднестровья, то на мой взгляд, необходимо разворачивание торговли и ее восстановление на восточном направлении. С тем, чтобы приднестровцы могли бы приблизиться, если не полностью попасть в ту нишу, которую предписывал Московский Меморандум от 8 мая 1997 года, который говорил о праве свободно торговать в любом направлении и для Приднестровья, и для Молдовы, и не применять друг в отношении друга какие-либо меры давления и экономические санкции", - отметил Сафонов. Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

