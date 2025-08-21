Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье предупредили о возможных провокациях - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/pridnestrove-2036674167.html
В Приднестровье предупредили о возможных провокациях
В Приднестровье предупредили о возможных провокациях - РИА Новости, 21.08.2025
В Приднестровье предупредили о возможных провокациях
Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов считает, что в Приднестровье возможны провокации на фоне урегулирования... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:41:00+03:00
2025-08-21T11:41:00+03:00
в мире
молдавия
украина
франция
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов считает, что в Приднестровье возможны провокации на фоне урегулирования кризиса на Украине. "Ситуация в данном регионе Европы может стать и менее напряженной, и более напряженной, потому что, учитывая стремление евроглобалистов сорвать мирные переговоры и обострить напряженность тем, чтобы война не заканчивалась, нельзя исключать каких-то их провокаций, в том числе и на приднестровском направлении", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Депутат ПМР также напомнил о регулярных публикация в СМИ, где говорилось о желании Франции и Великобритании овладеть югом Украины. Особое внимание Сафонов обратил на планы Франции "господствовать над Одессой, которую французские официальные документы называли самым французским городом из всех городов Украины". "Что же касается дипломатии, которая сейчас работает, я думаю, что нам надо тоже в этом направлении работать. Если бы меня спросили, что необходимо для Приднестровья, то на мой взгляд, необходимо разворачивание торговли и ее восстановление на восточном направлении. С тем, чтобы приднестровцы могли бы приблизиться, если не полностью попасть в ту нишу, которую предписывал Московский Меморандум от 8 мая 1997 года, который говорил о праве свободно торговать в любом направлении и для Приднестровья, и для Молдовы, и не применять друг в отношении друга какие-либо меры давления и экономические санкции", - отметил Сафонов. Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250819/moldaviya-2036385094.html
https://ria.ru/20250813/vstrecha-2035134801.html
молдавия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_fc2bd5b542c6de5a721a082f87b23922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, франция, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Молдавия, Украина, Франция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
В Приднестровье предупредили о возможных провокациях

Депутат Сафонов предупредил о возможных провокациях в ПМР из-за Украины

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов считает, что в Приднестровье возможны провокации на фоне урегулирования кризиса на Украине.
"Ситуация в данном регионе Европы может стать и менее напряженной, и более напряженной, потому что, учитывая стремление евроглобалистов сорвать мирные переговоры и обострить напряженность тем, чтобы война не заканчивалась, нельзя исключать каких-то их провокаций, в том числе и на приднестровском направлении", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Экс-премьер Молдавии назвал решение ЦИК по Приднестровью разделением страны
19 августа, 20:15
Депутат ПМР также напомнил о регулярных публикация в СМИ, где говорилось о желании Франции и Великобритании овладеть югом Украины. Особое внимание Сафонов обратил на планы Франции "господствовать над Одессой, которую французские официальные документы называли самым французским городом из всех городов Украины".
"Что же касается дипломатии, которая сейчас работает, я думаю, что нам надо тоже в этом направлении работать. Если бы меня спросили, что необходимо для Приднестровья, то на мой взгляд, необходимо разворачивание торговли и ее восстановление на восточном направлении. С тем, чтобы приднестровцы могли бы приблизиться, если не полностью попасть в ту нишу, которую предписывал Московский Меморандум от 8 мая 1997 года, который говорил о праве свободно торговать в любом направлении и для Приднестровья, и для Молдовы, и не применять друг в отношении друга какие-либо меры давления и экономические санкции", - отметил Сафонов.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявлял о подготовке к встрече между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора в ночь с понедельника на вторник по московскому времени Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Встреча Путина и Трампа может повлиять на Приднестровье, считает эксперт
13 августа, 23:34
 
В миреМолдавияУкраинаФранцияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала