https://ria.ru/20250821/portal-2036668292.html
Портал "Библиотеки Подмосковья" посетили более 4,6 миллиона раз
Портал "Библиотеки Подмосковья" посетили более 4,6 миллиона раз - РИА Новости, 21.08.2025
Портал "Библиотеки Подмосковья" посетили более 4,6 миллиона раз
Портал "Библиотеки Подмосковья" зафиксировал более 4,6 миллиона посещений и 796 тысяч читателей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T11:17:00+03:00
2025-08-21T11:17:00+03:00
2025-08-21T11:17:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742874940_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_fddfc57659f0f794815a6581ea387efe.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Портал "Библиотеки Подмосковья" зафиксировал более 4,6 миллиона посещений и 796 тысяч читателей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Портал объединяет 921 региональную библиотеку, предоставляя пользователям доступ к обширному фонду из почти 15 миллионов книжных экземпляров. Здесь каждый читатель найдет литературу на свой вкус – от классической литературы и современной прозы до научных и специализированных изданий", – поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Так, с помощью онлайн-сервиса можно в несколько кликов забронировать понравившуюся книгу и забрать ее в ближайшей библиотеке после подтверждения заявки. Помимо доступа к книгам, портал активно поддерживает сообщество читателей, предоставляя актуальную информацию о культурных и образовательных событиях. Каждый год в подмосковных библиотеках проводится более 200 тысяч мероприятий, включая лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с авторами. Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе "События и проекты".
https://ria.ru/20250819/pervoklassniki-2036322125.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742874940_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_4272756ad5bf9fd371db2068fce53c5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Портал "Библиотеки Подмосковья" посетили более 4,6 миллиона раз
Портал "Библиотеки Подмосковья" отметил свыше 4,6 млн посещений с начала года
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Портал "Библиотеки Подмосковья" зафиксировал более 4,6 миллиона посещений и 796 тысяч читателей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Портал объединяет 921 региональную библиотеку, предоставляя пользователям доступ к обширному фонду из почти 15 миллионов книжных экземпляров. Здесь каждый читатель найдет литературу на свой вкус – от классической литературы и современной прозы до научных и специализированных изданий", – поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Так, с помощью онлайн-сервиса можно в несколько кликов забронировать понравившуюся книгу и забрать ее в ближайшей библиотеке после подтверждения заявки.
Помимо доступа к книгам, портал активно поддерживает сообщество читателей, предоставляя актуальную информацию о культурных и образовательных событиях. Каждый год в подмосковных библиотеках проводится более 200 тысяч мероприятий, включая лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с авторами.
Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе "События и проекты".