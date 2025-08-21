https://ria.ru/20250821/portal-2036668292.html

Портал "Библиотеки Подмосковья" посетили более 4,6 миллиона раз

Портал "Библиотеки Подмосковья" посетили более 4,6 миллиона раз

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Портал "Библиотеки Подмосковья" зафиксировал более 4,6 миллиона посещений и 796 тысяч читателей с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Портал объединяет 921 региональную библиотеку, предоставляя пользователям доступ к обширному фонду из почти 15 миллионов книжных экземпляров. Здесь каждый читатель найдет литературу на свой вкус – от классической литературы и современной прозы до научных и специализированных изданий", – поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Так, с помощью онлайн-сервиса можно в несколько кликов забронировать понравившуюся книгу и забрать ее в ближайшей библиотеке после подтверждения заявки. Помимо доступа к книгам, портал активно поддерживает сообщество читателей, предоставляя актуальную информацию о культурных и образовательных событиях. Каждый год в подмосковных библиотеках проводится более 200 тысяч мероприятий, включая лекции, мастер-классы, театральные постановки и встречи с авторами. Ознакомиться с расписанием и подробной информацией по событиям возможно на портале в разделе "События и проекты".

