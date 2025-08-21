"Трамп любит напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать России

https://ria.ru/20250821/politologdudkin-2036855585.html

Президенту США Дональду Трампу не под силу напугать Россию угрозами, потому что он не может ничего навязать ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение в эфире... РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не под силу напугать Россию угрозами, потому что он не может ничего навязать ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение в эфире YouTube-канала публициста Александра Лазарева высказал украинский политолог Юрий Дудкин. "На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом", – отметил Дудкин.По его словам, Трамп любит всех "напрягать" заявлениями, например, что он заставит сесть за стол переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но в действительности это ему не под силу.Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной урегулирование конфликта в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутых российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

