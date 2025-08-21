Рейтинг@Mail.ru
"Трамп любит напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать России - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 21.08.2025 (обновлено: 22:58 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/politologdudkin-2036855585.html
"Трамп любит напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать России
"Трамп любит напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать России - РИА Новости, 21.08.2025
"Трамп любит напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать России
Президенту США Дональду Трампу не под силу напугать Россию угрозами, потому что он не может ничего навязать ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение в эфире... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T20:21:00+03:00
2025-08-21T22:58:00+03:00
сша
дональд трамп
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_95fef644ac3beffe3bc0004287f2f97f.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не под силу напугать Россию угрозами, потому что он не может ничего навязать ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение в эфире YouTube-канала публициста Александра Лазарева высказал украинский политолог Юрий Дудкин. "На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом", – отметил Дудкин.По его словам, Трамп любит всех "напрягать" заявлениями, например, что он заставит сесть за стол переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но в действительности это ему не под силу.Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной урегулирование конфликта в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутых российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://ria.ru/20250821/tramp-2036780668.html
https://ria.ru/20250821/tramp-2036804815.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_228a93d42dc384291aefcb2f7fea0ad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, в мире
США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский, В мире
"Трамп любит напрягать". В Киеве объяснили, что США могут навязать России

Политолог Дудкин: Трамп ничего не сможет навязать ни России, ни ее союзникам

© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не под силу напугать Россию угрозами, потому что он не может ничего навязать ни Кремлю, ни его союзникам. Такое мнение в эфире YouTube-канала публициста Александра Лазарева высказал украинский политолог Юрий Дудкин.
"На самом деле ничего России на сегодняшний день нельзя навязать. Ни России, ни Китаю, ни КНДР. То есть тем государствам, которые дорожат своим суверенитетом", – отметил Дудкин.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Новый ультиматум Трампа". В США нашли "козырь" против Путина
Вчера, 17:09
По его словам, Трамп любит всех "напрягать" заявлениями, например, что он заставит сесть за стол переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, но в действительности это ему не под силу.
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной урегулирование конфликта в любых форматах. При этом Москва до сих пор не получила от Киева ответ на предложение по созданию трех рабочих групп для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутых российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
Дональд Трамп разговаривает с Владимиром Путиным после переговоров с европейскими лидерами - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
СМИ раскрыли, что Трамп планирует сделать в переговорах по Украине
Вчера, 17:20
 
СШАДональд ТрампРоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала