https://ria.ru/20250821/podmoskove-2036724178.html
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье
В подмосковном Лыткарине планируют построить мясоперерабатывающий завод, инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:25:00+03:00
2025-08-21T14:25:00+03:00
2025-08-21T14:25:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5c30e518b5bb8bb6ad5da5a7b58ca167.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В подмосковном Лыткарине планируют построить мясоперерабатывающий завод, инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Инвестпроект внесли в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области. "Инвестпроектом предусмотрено строительство мясоперерабатывающего завода в Лыткарине. Инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей. Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год", — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Компания "Мясная мануфактура Лыткарино" на новом заводе будет производить сырокопченую и вареную колбасы, сосиски и паштеты. Проектная мощность производства — 1260 тонн готовой продукции в месяц. В пресс-службе напомнили, что для участников реестра РИП Московской области предусмотрены налоговые льготы в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". По налогу на прибыль организаций установлена пониженная ставка в размере 10% вместо 25%. Кроме того, первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество организаций. С пятого по седьмой год, при объеме инвестиций не менее 500 миллионов рублей, будет применяться пониженная ставка в размере 1,1% вместо 2,2%.
https://ria.ru/20250821/gazirovka-2036706247.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_d7457c3c1a3d39d9d3db6e300dd3995f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье
Более 3,4 млрд рублей инвестируют в мясоперерабатывающий завод в Подмосковье
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В подмосковном Лыткарине планируют построить мясоперерабатывающий завод, инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Инвестпроект внесли в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области.
"Инвестпроектом предусмотрено строительство мясоперерабатывающего завода в Лыткарине. Инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей. Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год", — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Компания "Мясная мануфактура Лыткарино" на новом заводе будет производить сырокопченую и вареную колбасы, сосиски и паштеты. Проектная мощность производства — 1260 тонн готовой продукции в месяц.
В пресс-службе напомнили, что для участников реестра РИП Московской области предусмотрены налоговые льготы в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". По налогу на прибыль организаций установлена пониженная ставка в размере 10% вместо 25%. Кроме того, первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество организаций. С пятого по седьмой год, при объеме инвестиций не менее 500 миллионов рублей, будет применяться пониженная ставка в размере 1,1% вместо 2,2%.