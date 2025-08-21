https://ria.ru/20250821/podmoskove-2036724178.html

Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В подмосковном Лыткарине планируют построить мясоперерабатывающий завод, инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Инвестпроект внесли в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области. "Инвестпроектом предусмотрено строительство мясоперерабатывающего завода в Лыткарине. Инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей. Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год", — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Компания "Мясная мануфактура Лыткарино" на новом заводе будет производить сырокопченую и вареную колбасы, сосиски и паштеты. Проектная мощность производства — 1260 тонн готовой продукции в месяц. В пресс-службе напомнили, что для участников реестра РИП Московской области предусмотрены налоговые льготы в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". По налогу на прибыль организаций установлена пониженная ставка в размере 10% вместо 25%. Кроме того, первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество организаций. С пятого по седьмой год, при объеме инвестиций не менее 500 миллионов рублей, будет применяться пониженная ставка в размере 1,1% вместо 2,2%.

