Рейтинг@Mail.ru
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:25 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/podmoskove-2036724178.html
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье - РИА Новости, 21.08.2025
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье
В подмосковном Лыткарине планируют построить мясоперерабатывающий завод, инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:25:00+03:00
2025-08-21T14:25:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5c30e518b5bb8bb6ad5da5a7b58ca167.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В подмосковном Лыткарине планируют построить мясоперерабатывающий завод, инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Инвестпроект внесли в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области. "Инвестпроектом предусмотрено строительство мясоперерабатывающего завода в Лыткарине. Инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей. Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год", — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Компания "Мясная мануфактура Лыткарино" на новом заводе будет производить сырокопченую и вареную колбасы, сосиски и паштеты. Проектная мощность производства — 1260 тонн готовой продукции в месяц. В пресс-службе напомнили, что для участников реестра РИП Московской области предусмотрены налоговые льготы в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". По налогу на прибыль организаций установлена пониженная ставка в размере 10% вместо 25%. Кроме того, первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество организаций. С пятого по седьмой год, при объеме инвестиций не менее 500 миллионов рублей, будет применяться пониженная ставка в размере 1,1% вместо 2,2%.
https://ria.ru/20250821/gazirovka-2036706247.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_d7457c3c1a3d39d9d3db6e300dd3995f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Мясоперерабатывающий завод планируют построить в Подмосковье

Более 3,4 млрд рублей инвестируют в мясоперерабатывающий завод в Подмосковье

© Depositphotos.com / ElnarizМясоперерабатывающий завод
Мясоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Depositphotos.com / Elnariz
Мясоперерабатывающий завод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В подмосковном Лыткарине планируют построить мясоперерабатывающий завод, инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Инвестпроект внесли в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП) Московской области.
"Инвестпроектом предусмотрено строительство мясоперерабатывающего завода в Лыткарине. Инвестиции в проект превышают 3,4 миллиарда рублей. Компания планирует создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год", — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Компания "Мясная мануфактура Лыткарино" на новом заводе будет производить сырокопченую и вареную колбасы, сосиски и паштеты. Проектная мощность производства — 1260 тонн готовой продукции в месяц.
В пресс-службе напомнили, что для участников реестра РИП Московской области предусмотрены налоговые льготы в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". По налогу на прибыль организаций установлена пониженная ставка в размере 10% вместо 25%. Кроме того, первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество организаций. С пятого по седьмой год, при объеме инвестиций не менее 500 миллионов рублей, будет применяться пониженная ставка в размере 1,1% вместо 2,2%.
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Более 122,4 тысячи декалитров сладкой газировки произвели в Подмосковье
Вчера, 13:28
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала