Ульяновские предприятия получили 280 миллионов рублей в качестве поддержки - РИА Новости, 21.08.2025
18:14 21.08.2025
Ульяновские предприятия получили 280 миллионов рублей в качестве поддержки
Ульяновские предприятия получили 280 миллионов рублей в качестве поддержки
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Фонд финансирования промышленности и предпринимательства (ФФПП) Ульяновской области по микронаправлению поддержал 115 проектов на общую сумму почти 280 миллионов рублей с января по июль, сообщает пресс-служба регионального правительства. В рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" предоставлено свыше 220 миллионов рублей. По линии регионального Фонда развития промышленности за этот период поддержано семь проектов на сумму почти 90 миллионов рублей. Также ульяновские предприятия имеют возможность получить финансирование от федерального фонда развития промышленности. Получение средств на льготных условиях помогает модернизировать производство и нарастить мощности. Так, на механосборочном производстве одного из автозаводов региона успешно запущено новое оборудование для обработки картеров, оно обеспечивает точность изготовления, что значительно повышает качество деталей для последующей сборки. Это второй этап реализации масштабной инвестиционной программы по техническому переоснащению предприятия. На первом этапе были приобретены два новых высокоскоростных металлообрабатывающих центра для производства ключевых элементов подвески. А уже в конце 2025 - начале 2026 года планируется приступить к третьему шагу, который включает создание автоматической линии для изготовления корпусов дифференциала. Общий объем инвестиций в этот проект модернизации составляет порядка 159 миллионов рублей. Значительная часть финансирования — 126,8 миллиона рублей —предоставил федеральный фонд развития промышленности в виде льготного займа. Также благодаря господдержке развивается и локальная сеть поставщиков автокомпонентов. Так, одно из предприятий области начало поставки наружных и салонных автомобильных зеркал для новой модели отечественного легкового автомобиля. Для выполнения этого заказа был приобретен и встроен в производственную линию высокопроизводительный участок лазерной резки. Благодаря новому оборудованию продукция выпускается без дефектов, микросколов и микротрещин. Общие инвестиции в обновление этого производства составили порядка 38 миллионов рублей. Из них в виде льготного займа более 15 миллионов рублей предоставил федеральный фонд развития промышленности, порядка 7 миллионов рублей – региональный ФФПП.
Ульяновские предприятия получили 280 миллионов рублей в качестве поддержки

Предприятия Ульяновской области получили 280 миллионов рублей от ФФПП

© Depositphotos.com / IgorVetushko Мужчина визирует документы
Мужчина визирует документы - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Depositphotos.com / IgorVetushko
Мужчина визирует документы . Архивное фото
