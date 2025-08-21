Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot для поддержки Украины - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:42 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/niderlandy-2036631267.html
Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot для поддержки Украины
Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot для поддержки Украины - РИА Новости, 21.08.2025
Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot для поддержки Украины
Нидерланды с 1 декабря отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T05:42:00+03:00
2025-08-21T05:42:00+03:00
в мире
польша
нидерланды
россия
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838553637_0:410:2817:1994_1920x0_80_0_0_c53e7ab3cdbabddb01be3d790e942261.jpg
ГААГА, 21 авг - РИА Новости. Нидерланды с 1 декабря отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU), сообщило министерство обороны королевства. "Нидерланды отправляют в Польшу два зенитных ракетных комплекса Patriot. Эти комплексы и около 300 военнослужащих будут обеспечивать логистический центр миссии НАТО в области безопасности и обучения для Украины (NSATU) с 1 декабря по 1 июня следующего года", - говорится в заявлении, которое ведомство распространило в среду. Как отмечается, это развертывание будет способствовать "защите территории НАТО, предотвращению российской агрессии и оказанию постоянной поддержки Украине". В июле глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс пообещал направить в Польшу в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Как отмечал министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250819/oborona-2036287054.html
https://ria.ru/20250819/front-2036300504.html
польша
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838553637_648:410:2706:1954_1920x0_80_0_0_6ee4cc0b09f2006fb5e45ec870e7bd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, нидерланды, россия, нато, f-35
В мире, Польша, Нидерланды, Россия, НАТО, F-35
Нидерланды отправят в Польшу два ЗРК Patriot для поддержки Украины

Минобороны Нидерландов отправят в Польшу два ЗРК Patriot для поддержки Украины

© AP Photo / Evan VucciЗРК Patriot
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
ЗРК Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 21 авг - РИА Новости. Нидерланды с 1 декабря отправят в Польшу два ЗРК Patriot и около 300 военнослужащих для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU), сообщило министерство обороны королевства.
"Нидерланды отправляют в Польшу два зенитных ракетных комплекса Patriot. Эти комплексы и около 300 военнослужащих будут обеспечивать логистический центр миссии НАТО в области безопасности и обучения для Украины (NSATU) с 1 декабря по 1 июня следующего года", - говорится в заявлении, которое ведомство распространило в среду.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
ЕС должен продолжать инвестировать в оборону, заявили в Нидерландах
19 августа, 14:02
Как отмечается, это развертывание будет способствовать "защите территории НАТО, предотвращению российской агрессии и оказанию постоянной поддержки Украине".
В июле глава минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс пообещал направить в Польшу в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU). Как отмечал министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Украина и ЕС в панике из-за успехов России на фронте, заявили в Нидерландах
19 августа, 14:53
 
В миреПольшаНидерландыРоссияНАТОF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала