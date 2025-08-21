Рейтинг@Mail.ru
Градостроительный комплекс предоставит город будущего на "Москва 2030" - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/moskva-2036577277.html
Градостроительный комплекс предоставит город будущего на "Москва 2030"
Градостроительный комплекс предоставит город будущего на "Москва 2030" - РИА Новости, 21.08.2025
Градостроительный комплекс предоставит город будущего на "Москва 2030"
Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит город будущего на форуме "Территория будущего. Москва 2030", говорится в сообщении... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:08:00+03:00
2025-08-21T09:08:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036575187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e6e5056fd808e6df25ef5f73c2d8dbc.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит город будущего на форуме "Территория будущего. Москва 2030", говорится в сообщении комплекса.Первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова отметила, что столица является одним из самых стремительно развивающихся мегаполисов в мире."В ежедневной работе градостроители используют современные технологии, цифровые сервисы. Часть нашей программы на форуме посвящена тому, как строится город будущего и каким он будет", - приводит ее слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках форума 21 августа пройдет дискуссия "Умный город: цифровая инфраструктура будущего". Мероприятие состоится на территории технологического прогресса "Облачные города", в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. На мероприятии обсудят внедрение принципов цифровизации, лазерное сканирование и другие решения и разработки, которые уже работают или появятся в ближайшее время.Также в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана 23 августа пройдет лекция "Метро завтра: зачем расширять сеть?". Ее проведет руководитель департамента стратегии и управления изменениями АО "Мосинжпроект". Ярослав Беляев. В ходе встречи он расскажет, почему город развивает обширную сеть метрополитена, добавляется в пресс-релизе.Кроме того, 30 августа пройдет лекция "Редевелопмент промышленных зон в новом технологическом укладе". Мероприятие состоится в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Участники обсудят, почему Москва – это драйвер инновационного развития России.Каждую пятницу для гостей форума проводят лекции о роли современных технологий для урбанистики, об инновационных подходах к формированию городской среды. Их можно посетить в мультимедийном павильоне "Искусство строить" в парке искусств "Музеон".
https://ria.ru/20250820/efimov-2036471961.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036575187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_485eca6078f045c158655f162338640a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Градостроительный комплекс предоставит город будущего на "Москва 2030"

Градостроительный комплекс предоставит город будущего в рамках "Москва 2030"

© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыСерия лекций "Искусство строить" в мультимедийном павильоне в парке искусств "Музеон"
Серия лекций Искусство строить в мультимедийном павильоне в парке искусств Музеон - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Серия лекций "Искусство строить" в мультимедийном павильоне в парке искусств "Музеон"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит город будущего на форуме "Территория будущего. Москва 2030", говорится в сообщении комплекса.
Первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова отметила, что столица является одним из самых стремительно развивающихся мегаполисов в мире.
"В ежедневной работе градостроители используют современные технологии, цифровые сервисы. Часть нашей программы на форуме посвящена тому, как строится город будущего и каким он будет", - приводит ее слова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в рамках форума 21 августа пройдет дискуссия "Умный город: цифровая инфраструктура будущего". Мероприятие состоится на территории технологического прогресса "Облачные города", в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. На мероприятии обсудят внедрение принципов цифровизации, лазерное сканирование и другие решения и разработки, которые уже работают или появятся в ближайшее время.
Также в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана 23 августа пройдет лекция "Метро завтра: зачем расширять сеть?". Ее проведет руководитель департамента стратегии и управления изменениями АО "Мосинжпроект". Ярослав Беляев. В ходе встречи он расскажет, почему город развивает обширную сеть метрополитена, добавляется в пресс-релизе.
Кроме того, 30 августа пройдет лекция "Редевелопмент промышленных зон в новом технологическом укладе". Мероприятие состоится в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Участники обсудят, почему Москва – это драйвер инновационного развития России.
Каждую пятницу для гостей форума проводят лекции о роли современных технологий для урбанистики, об инновационных подходах к формированию городской среды. Их можно посетить в мультимедийном павильоне "Искусство строить" в парке искусств "Музеон".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Ефимов: в Москве выделили более 150 гектаров земли для строительства
Вчера, 14:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала