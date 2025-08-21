https://ria.ru/20250821/moskva-2036577277.html

Градостроительный комплекс предоставит город будущего на "Москва 2030"

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит город будущего на форуме "Территория будущего. Москва 2030", говорится в сообщении комплекса.Первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова отметила, что столица является одним из самых стремительно развивающихся мегаполисов в мире."В ежедневной работе градостроители используют современные технологии, цифровые сервисы. Часть нашей программы на форуме посвящена тому, как строится город будущего и каким он будет", - приводит ее слова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в рамках форума 21 августа пройдет дискуссия "Умный город: цифровая инфраструктура будущего". Мероприятие состоится на территории технологического прогресса "Облачные города", в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. На мероприятии обсудят внедрение принципов цифровизации, лазерное сканирование и другие решения и разработки, которые уже работают или появятся в ближайшее время.Также в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана 23 августа пройдет лекция "Метро завтра: зачем расширять сеть?". Ее проведет руководитель департамента стратегии и управления изменениями АО "Мосинжпроект". Ярослав Беляев. В ходе встречи он расскажет, почему город развивает обширную сеть метрополитена, добавляется в пресс-релизе.Кроме того, 30 августа пройдет лекция "Редевелопмент промышленных зон в новом технологическом укладе". Мероприятие состоится в новом кампусе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Участники обсудят, почему Москва – это драйвер инновационного развития России.Каждую пятницу для гостей форума проводят лекции о роли современных технологий для урбанистики, об инновационных подходах к формированию городской среды. Их можно посетить в мультимедийном павильоне "Искусство строить" в парке искусств "Музеон".

москва

2025

Новости

