14:49 21.08.2025 (обновлено: 14:50 26.08.2025)
Сто десять запорных устройств заменили в Москве с начала года
Сто десять запорных устройств заменили в Москве с начала года
Специалисты заменили 110 из 153 запорных устройств в столице с начала 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты заменили 110 из 153 запорных устройств в столице с начала 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице продолжают модернизировать газовую инфраструктуру. С начала года специалисты АО "Мосгаз" заменили 110 из 153 запорных устройств, выполнив свыше 70% от общего объема работ в 2025 (году - ред.). В Троицком и Новомосковском округах, где развиваются жилые районы, установили 42 новых устройства", - говорится в сообщении. Отмечается, что запорная арматура важна для безопасности газораспределительной сети, благодаря которой можно быстро отключать отдельные участки газопровода для ремонта, технического обслуживания или реконструкции без ущерба для всей системы. Новое оборудование применяется на газопроводах различного давления — низкого, среднего и высокого —диаметром от 50 до 700 миллиметров. Кроме того, особое внимание уделяется внедрению автоматизированных решений — из 110 уже установленных запорных устройств 15 оснащено электроприводами. Ими можно дистанционно управлять из центральной диспетчерской "Мосгаза", что сократит время реагирования в нештатных ситуациях. Подчеркивается, что все механизмы произведены в России, сертифицированы и рассчитаны на срок службы более 40 лет.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты заменили 110 из 153 запорных устройств в столице с начала 2025 года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице продолжают модернизировать газовую инфраструктуру. С начала года специалисты АО "Мосгаз" заменили 110 из 153 запорных устройств, выполнив свыше 70% от общего объема работ в 2025 (году - ред.). В Троицком и Новомосковском округах, где развиваются жилые районы, установили 42 новых устройства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запорная арматура важна для безопасности газораспределительной сети, благодаря которой можно быстро отключать отдельные участки газопровода для ремонта, технического обслуживания или реконструкции без ущерба для всей системы. Новое оборудование применяется на газопроводах различного давления — низкого, среднего и высокого —диаметром от 50 до 700 миллиметров.
Кроме того, особое внимание уделяется внедрению автоматизированных решений — из 110 уже установленных запорных устройств 15 оснащено электроприводами. Ими можно дистанционно управлять из центральной диспетчерской "Мосгаза", что сократит время реагирования в нештатных ситуациях.
Подчеркивается, что все механизмы произведены в России, сертифицированы и рассчитаны на срок службы более 40 лет.
