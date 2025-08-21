Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов

https://ria.ru/20250821/mosbirzha-2036794491.html
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский рынок акций во второй половине торгов четверга усилил снижение и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу впервые с 8 августа, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.56 мск падал на 1,34% относительно предыдущего закрытия, до 2 901,44 пункта. Минутами ранее он опускался до 2899,02 пункта.
