Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
16:58 21.08.2025 (обновлено: 17:12 21.08.2025)
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
2025-08-21T16:58:00+03:00
2025-08-21T17:12:00+03:00
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский рынок акций во второй половине торгов четверга усилил снижение и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу впервые с 8 августа, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 16.56 мск падал на 1,34% относительно предыдущего закрытия, до 2 901,44 пункта. Минутами ранее он опускался до 2899,02 пункта.
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российский рынок акций во второй половине торгов четверга усилил снижение и опустился ниже 2900 пунктов по основному индексу впервые с 8 августа, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 16.56 мск падал на 1,34% относительно предыдущего закрытия, до 2 901,44 пункта. Минутами ранее он опускался до 2899,02 пункта.
