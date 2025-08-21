https://ria.ru/20250821/moor-2036813400.html

Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес

ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Тюменская область на системной основе всесторонне поддерживает предпринимательство, благодаря этому люди осознанно выбирают этот жизненный путь, заявил глава региона Александр Моор, комментируя открытие в Тюмени бизнес-форума "Слёт успешных предпринимателей". "Поддержка предпринимательства в Тюменской области носит системный характер – от образовательных программ и инфраструктуры до прямого диалога бизнеса и власти. Как результат - люди осознанно… выбирают этот жизненный путь. К примеру, в ТюмГУ на специальности предпринимательства – самый высокий проходной балл среди поступающих", - отметил Моор в своем Тelegram-канале. Губернатор напомнил, что с 2025 года в России реализуется новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", в его задачах – стимулировать рост малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях и создавать условия для перехода от самозанятости к полноценному предпринимательству. "Уверен, главный ресурс развития – это предпринимательская инициатива. Умение мыслить на шаг вперёд, превращать вызовы в возможности и находить нестандартные решения формируют экономику будущего. Тюменская область готова поддерживать этот настрой и открыта к предложениям и новым проектам", - поделился мнением Моор. Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей" ежегодно проходит в Тюмени, в этом году в нем участвуют около 2,5 тысячи человек из 60 регионов России и зарубежных стран.

тюменская область, александр моор, тюмень