https://ria.ru/20250821/moor-2036813400.html
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес - РИА Новости, 21.08.2025
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес
Тюменская область на системной основе всесторонне поддерживает предпринимательство, благодаря этому люди осознанно выбирают этот жизненный путь, заявил глава... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:36:00+03:00
2025-08-21T17:36:00+03:00
2025-08-21T17:36:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951177501_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_0186f575daa2ebff6547f8abca6ef060.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Тюменская область на системной основе всесторонне поддерживает предпринимательство, благодаря этому люди осознанно выбирают этот жизненный путь, заявил глава региона Александр Моор, комментируя открытие в Тюмени бизнес-форума "Слёт успешных предпринимателей". "Поддержка предпринимательства в Тюменской области носит системный характер – от образовательных программ и инфраструктуры до прямого диалога бизнеса и власти. Как результат - люди осознанно… выбирают этот жизненный путь. К примеру, в ТюмГУ на специальности предпринимательства – самый высокий проходной балл среди поступающих", - отметил Моор в своем Тelegram-канале. Губернатор напомнил, что с 2025 года в России реализуется новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", в его задачах – стимулировать рост малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях и создавать условия для перехода от самозанятости к полноценному предпринимательству. "Уверен, главный ресурс развития – это предпринимательская инициатива. Умение мыслить на шаг вперёд, превращать вызовы в возможности и находить нестандартные решения формируют экономику будущего. Тюменская область готова поддерживать этот настрой и открыта к предложениям и новым проектам", - поделился мнением Моор. Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей" ежегодно проходит в Тюмени, в этом году в нем участвуют около 2,5 тысячи человек из 60 регионов России и зарубежных стран.
https://ria.ru/20250731/moor-2032664868.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951177501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ff89a2b427fe997173d543989d4fe58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, александр моор, тюмень
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Тюмень
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес
Моор: Тюменская область системно всесторонне поддерживает предпринимательство
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Тюменская область на системной основе всесторонне поддерживает предпринимательство, благодаря этому люди осознанно выбирают этот жизненный путь, заявил глава региона Александр Моор, комментируя открытие в Тюмени бизнес-форума "Слёт успешных предпринимателей".
"Поддержка предпринимательства в Тюменской области носит системный характер – от образовательных программ и инфраструктуры до прямого диалога бизнеса и власти. Как результат - люди осознанно… выбирают этот жизненный путь. К примеру, в ТюмГУ на специальности предпринимательства – самый высокий проходной балл среди поступающих", - отметил Моор в своем Тelegram-канале.
Губернатор напомнил, что с 2025 года в России реализуется новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", в его задачах – стимулировать рост малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях и создавать условия для перехода от самозанятости к полноценному предпринимательству.
"Уверен, главный ресурс развития – это предпринимательская инициатива. Умение мыслить на шаг вперёд, превращать вызовы в возможности и находить нестандартные решения формируют экономику будущего. Тюменская область готова поддерживать этот настрой и открыта к предложениям и новым проектам", - поделился мнением Моор.
Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей" ежегодно проходит в Тюмени, в этом году в нем участвуют около 2,5 тысячи человек из 60 регионов России и зарубежных стран.