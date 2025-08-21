Рейтинг@Mail.ru
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
17:36 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/moor-2036813400.html
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес - РИА Новости, 21.08.2025
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес
Тюменская область на системной основе всесторонне поддерживает предпринимательство, благодаря этому люди осознанно выбирают этот жизненный путь, заявил глава... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:36:00+03:00
2025-08-21T17:36:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
тюмень
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951177501_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_0186f575daa2ebff6547f8abca6ef060.jpg
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Тюменская область на системной основе всесторонне поддерживает предпринимательство, благодаря этому люди осознанно выбирают этот жизненный путь, заявил глава региона Александр Моор, комментируя открытие в Тюмени бизнес-форума "Слёт успешных предпринимателей". "Поддержка предпринимательства в Тюменской области носит системный характер – от образовательных программ и инфраструктуры до прямого диалога бизнеса и власти. Как результат - люди осознанно… выбирают этот жизненный путь. К примеру, в ТюмГУ на специальности предпринимательства – самый высокий проходной балл среди поступающих", - отметил Моор в своем Тelegram-канале. Губернатор напомнил, что с 2025 года в России реализуется новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", в его задачах – стимулировать рост малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях и создавать условия для перехода от самозанятости к полноценному предпринимательству. "Уверен, главный ресурс развития – это предпринимательская инициатива. Умение мыслить на шаг вперёд, превращать вызовы в возможности и находить нестандартные решения формируют экономику будущего. Тюменская область готова поддерживать этот настрой и открыта к предложениям и новым проектам", - поделился мнением Моор. Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей" ежегодно проходит в Тюмени, в этом году в нем участвуют около 2,5 тысячи человек из 60 регионов России и зарубежных стран.
https://ria.ru/20250731/moor-2032664868.html
тюменская область
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951177501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ff89a2b427fe997173d543989d4fe58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, александр моор, тюмень
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Тюмень
Моор: Тюменская область системно поддерживает бизнес

Моор: Тюменская область системно всесторонне поддерживает предпринимательство

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 21 авг - РИА Новости. Тюменская область на системной основе всесторонне поддерживает предпринимательство, благодаря этому люди осознанно выбирают этот жизненный путь, заявил глава региона Александр Моор, комментируя открытие в Тюмени бизнес-форума "Слёт успешных предпринимателей".
"Поддержка предпринимательства в Тюменской области носит системный характер – от образовательных программ и инфраструктуры до прямого диалога бизнеса и власти. Как результат - люди осознанно… выбирают этот жизненный путь. К примеру, в ТюмГУ на специальности предпринимательства – самый высокий проходной балл среди поступающих", - отметил Моор в своем Тelegram-канале.
Губернатор напомнил, что с 2025 года в России реализуется новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика", в его задачах – стимулировать рост малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях и создавать условия для перехода от самозанятости к полноценному предпринимательству.
"Уверен, главный ресурс развития – это предпринимательская инициатива. Умение мыслить на шаг вперёд, превращать вызовы в возможности и находить нестандартные решения формируют экономику будущего. Тюменская область готова поддерживать этот настрой и открыта к предложениям и новым проектам", - поделился мнением Моор.
Международный бизнес-форум "Слёт успешных предпринимателей" ежегодно проходит в Тюмени, в этом году в нем участвуют около 2,5 тысячи человек из 60 регионов России и зарубежных стран.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Тюменские компании победили в уральской премии "Экспортер года"
31 июля, 17:06
 
Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорТюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала