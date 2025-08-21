Рейтинг@Mail.ru
Моор: количество предпринимателей в Тюменской области растет
15:47 21.08.2025
Моор: количество предпринимателей в Тюменской области растет
Моор: количество предпринимателей в Тюменской области растет - РИА Новости, 21.08.2025
Моор: количество предпринимателей в Тюменской области растет
Благодаря системной поддержке бизнеса количество предпринимателей в Тюменской области растет с каждым годом, заявил глава региона Александр Моор на XIII... РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Благодаря системной поддержке бизнеса количество предпринимателей в Тюменской области растет с каждым годом, заявил глава региона Александр Моор на XIII Международном форуме "Слет успешных предпринимателей" (СУП), который стартовал в областной столице. "В Тюменской области уже давно сформирован диалог между бизнесом и властью, который, безусловно, всем нам помогает находить правильные решения. Мы системно работаем над созданием особой атмосферы и эффективно работающей инфраструктуры для развития предпринимательства", — сказал Моор, его слова приводит пресс-служба правительства региона. Тюменский комплекс мер поддержки бизнеса включает доступные финансовые инструменты, налоговое стимулирование, инфраструктурные решения, а также возможность получить предпринимательское образование, отметил губернатор. Глава региона добавил, что в этом году на специальность "предпринимательство" в Тюменском государственном университете – самый высокий проходной балл. Все больше людей осознанно идут в эту профессию и верят, что, получив качественное образование, смогут стать успешными бизнесменами. Международный бизнес-форум СУП собрал в этом году около 2,5 тысячи участников из 60 регионов России и зарубежных стран.
тюменская область
твой бизнес – новости, тюменская область, александр моор, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Тюменская область, Александр Моор, Поддержка бизнеса
Моор: количество предпринимателей в Тюменской области растет

Моор: число представителей бизнеса в Тюменской области растет с каждым годом

Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Благодаря системной поддержке бизнеса количество предпринимателей в Тюменской области растет с каждым годом, заявил глава региона Александр Моор на XIII Международном форуме "Слет успешных предпринимателей" (СУП), который стартовал в областной столице.
"В Тюменской области уже давно сформирован диалог между бизнесом и властью, который, безусловно, всем нам помогает находить правильные решения. Мы системно работаем над созданием особой атмосферы и эффективно работающей инфраструктуры для развития предпринимательства", — сказал Моор, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Тюменский комплекс мер поддержки бизнеса включает доступные финансовые инструменты, налоговое стимулирование, инфраструктурные решения, а также возможность получить предпринимательское образование, отметил губернатор.
Глава региона добавил, что в этом году на специальность "предпринимательство" в Тюменском государственном университете – самый высокий проходной балл. Все больше людей осознанно идут в эту профессию и верят, что, получив качественное образование, смогут стать успешными бизнесменами.
Международный бизнес-форум СУП собрал в этом году около 2,5 тысячи участников из 60 регионов России и зарубежных стран.
Передача ключей - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Более 30 объектов передали подмосковным предпринимателям за 1 рубль
19 августа, 14:46
 
