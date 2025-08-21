https://ria.ru/20250821/moor-2036755415.html
Моор: количество предпринимателей в Тюменской области растет
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Благодаря системной поддержке бизнеса количество предпринимателей в Тюменской области растет с каждым годом, заявил глава региона Александр Моор на XIII Международном форуме "Слет успешных предпринимателей" (СУП), который стартовал в областной столице.
"В Тюменской области уже давно сформирован диалог между бизнесом и властью, который, безусловно, всем нам помогает находить правильные решения. Мы системно работаем над созданием особой атмосферы и эффективно работающей инфраструктуры для развития предпринимательства", — сказал Моор, его слова приводит пресс-служба правительства региона.
Тюменский комплекс мер поддержки бизнеса включает доступные финансовые инструменты, налоговое стимулирование, инфраструктурные решения, а также возможность получить предпринимательское образование, отметил губернатор.
Глава региона добавил, что в этом году на специальность "предпринимательство" в Тюменском государственном университете – самый высокий проходной балл. Все больше людей осознанно идут в эту профессию и верят, что, получив качественное образование, смогут стать успешными бизнесменами.
Международный бизнес-форум СУП собрал в этом году около 2,5 тысячи участников из 60 регионов России и зарубежных стран.