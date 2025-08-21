Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили, что правящая партия уничтожает оппозицию - РИА Новости, 21.08.2025
15:20 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/moldavija-2036747610.html
В Молдавии заявили, что правящая партия уничтожает оппозицию
КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" уничтожает оппозицию и дискриминирует избирателей из России и Приднестровья, боясь остаться за бортом молдавской политики после сентябрьских выборов, считает депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число. "ПДС, видя свои низкие рейтинги, рискует остаться за бортом молдавской политики. И они не могут это допустить. Поэтому они уничтожают оппозицию – блоку "Победа" и всем входящим в него партиям по отдельности отказали в регистрации", - заявил Фотеску журналистам. Он отметил, что по тем же причинам власти решили дискриминировать избирателей из Приднестровья и России, которые явно не будут поддерживать действующее руководство страны. "ЦИК собирается открыть в Приднестровье всего 10 избирательных участков, хотя на прошлых выборах там был 41 участок. Если учесть еще, что и в России, где проживает около полумиллиона наших соотечественников, Приднестровье, где проживает около 300 000 соотечественников, имеющих право голоса, мы видим, что права голоса лишается, практически, половина людей, которые выходят к избирательным урнам", - добавил депутат. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 21 авг - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" уничтожает оппозицию и дискриминирует избирателей из России и Приднестровья, боясь остаться за бортом молдавской политики после сентябрьских выборов, считает депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
Для жителей Приднестровья власти Молдавии традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для приднестровских избирателей было открыто 30 участков. На предстоящих парламентских выборах Кишинев планирует сократить это число.
"ПДС, видя свои низкие рейтинги, рискует остаться за бортом молдавской политики. И они не могут это допустить. Поэтому они уничтожают оппозицию – блоку "Победа" и всем входящим в него партиям по отдельности отказали в регистрации", - заявил Фотеску журналистам.
Он отметил, что по тем же причинам власти решили дискриминировать избирателей из Приднестровья и России, которые явно не будут поддерживать действующее руководство страны.
"ЦИК собирается открыть в Приднестровье всего 10 избирательных участков, хотя на прошлых выборах там был 41 участок. Если учесть еще, что и в России, где проживает около полумиллиона наших соотечественников, Приднестровье, где проживает около 300 000 соотечественников, имеющих право голоса, мы видим, что права голоса лишается, практически, половина людей, которые выходят к избирательным урнам", - добавил депутат.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
