Шесть рязанских проектов благоустройства победили на всероссийском конкурсе

Рязанская область
Рязанская область
 
20:32 21.08.2025 (обновлено: 20:33 21.08.2025)
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Шесть рязанских проектов благоустройства общественных пространств победили на всероссийском конкурсе, работы начнутся в следующем году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Губернатор отметил, что в Казани подвели итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
"Шесть проектов по благоустройству общественных пространств из Рязанской области победили во всероссийском конкурсе", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, победителями стали проекты "Мелодия старого города" в Касимове, "Открывая просторы" в Скопине, "Индустриальный парк "ПодЗавод" в Сасове, "Отражение реки" в Новомичуринске, "На пути к истоку" в Шацке и пешеходная тропа "Поступь времен" в Михайлове.
"Концепции комплексного благоустройства проработаны и полностью готовы к реализации. К работам приступим в следующем году", - подчеркнул губернатор.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
