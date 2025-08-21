https://ria.ru/20250821/malkov-2036856408.html

Шесть рязанских проектов благоустройства победили на всероссийском конкурсе

Шесть рязанских проектов благоустройства победили на всероссийском конкурсе - РИА Новости, 21.08.2025

Шесть рязанских проектов благоустройства победили на всероссийском конкурсе

Шесть рязанских проектов благоустройства общественных пространств победили на всероссийском конкурсе, работы начнутся в следующем году, сообщил губернатор... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T20:32:00+03:00

2025-08-21T20:32:00+03:00

2025-08-21T20:33:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927050729_0:523:2712:2048_1920x0_80_0_0_ffa605147b4f7a63ff8f655f98b4e434.jpg

РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Шесть рязанских проектов благоустройства общественных пространств победили на всероссийском конкурсе, работы начнутся в следующем году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Губернатор отметил, что в Казани подвели итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". "Шесть проектов по благоустройству общественных пространств из Рязанской области победили во всероссийском конкурсе", - написал Малков в своем Telegram-канале. По его словам, победителями стали проекты "Мелодия старого города" в Касимове, "Открывая просторы" в Скопине, "Индустриальный парк "ПодЗавод" в Сасове, "Отражение реки" в Новомичуринске, "На пути к истоку" в Шацке и пешеходная тропа "Поступь времен" в Михайлове. "Концепции комплексного благоустройства проработаны и полностью готовы к реализации. К работам приступим в следующем году", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250821/malkov-2036849684.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, павел малков