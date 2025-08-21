https://ria.ru/20250821/malkov-2036856408.html
Шесть рязанских проектов благоустройства победили на всероссийском конкурсе
2025-08-21T20:32:00+03:00
РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Шесть рязанских проектов благоустройства общественных пространств победили на всероссийском конкурсе, работы начнутся в следующем году, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Губернатор отметил, что в Казани подвели итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
"Шесть проектов по благоустройству общественных пространств из Рязанской области победили во всероссийском конкурсе", - написал Малков в своем Telegram-канале.
По его словам, победителями стали проекты "Мелодия старого города" в Касимове, "Открывая просторы" в Скопине, "Индустриальный парк "ПодЗавод" в Сасове, "Отражение реки" в Новомичуринске, "На пути к истоку" в Шацке и пешеходная тропа "Поступь времен" в Михайлове.
"Концепции комплексного благоустройства проработаны и полностью готовы к реализации. К работам приступим в следующем году", - подчеркнул губернатор.