Малков: началось обучение второго потока рязанской программы "Герои62"

Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
19:41 21.08.2025
РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Обучение победителей отбора второго потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков. О старте обучения первого потока рязанской областной кадровой программы "Герои62" глава региона сообщал в апреле. "Началось обучение победителей отбора второго потока программы "ГЕРОИ62". Сегодня в центре "Сосновый бор" встретился с участниками программы — ветеранами и участниками СВО. Выступил с лекцией перед нашими бойцами. Рассказал им о развитии региона и основных принципах нашей работы", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что образовательные модули разработали специалисты Высшей школы государственного управления Президентской академии совместно с ведущими вузами Рязанской области. "Впереди год обучения, занятия по госуправлению, экономике, социальной политике. Предстоит и практика — работа с наставниками из команды региона, стажировки в государственных органах, муниципалитетах и на предприятиях. Участники получат базовые знания, навыки и установки, которые позволят двигаться вперёд, помогать стране и родному региону", - подчеркнул губернатор.
рязанская область
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Обучение победителей отбора второго потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков.
О старте обучения первого потока рязанской областной кадровой программы "Герои62" глава региона сообщал в апреле.
"Началось обучение победителей отбора второго потока программы "ГЕРОИ62". Сегодня в центре "Сосновый бор" встретился с участниками программы — ветеранами и участниками СВО. Выступил с лекцией перед нашими бойцами. Рассказал им о развитии региона и основных принципах нашей работы", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что образовательные модули разработали специалисты Высшей школы государственного управления Президентской академии совместно с ведущими вузами Рязанской области.
"Впереди год обучения, занятия по госуправлению, экономике, социальной политике. Предстоит и практика — работа с наставниками из команды региона, стажировки в государственных органах, муниципалитетах и на предприятиях. Участники получат базовые знания, навыки и установки, которые позволят двигаться вперёд, помогать стране и родному региону", - подчеркнул губернатор.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Губернатор Малков сообщил о создании военно-патриотического парка
11 августа, 18:00
 
Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
