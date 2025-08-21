https://ria.ru/20250821/malkov-2036849684.html
Малков: началось обучение второго потока рязанской программы "Герои62"
Малков: началось обучение второго потока рязанской программы "Герои62" - РИА Новости, 21.08.2025
Малков: началось обучение второго потока рязанской программы "Герои62"
Обучение победителей отбора второго потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона
РЯЗАНЬ, 21 авг - РИА Новости. Обучение победителей отбора второго потока кадровой программы для участников спецоперации "Герои62" стартовало в Рязанской области, сообщил губернатор региона Павел Малков. О старте обучения первого потока рязанской областной кадровой программы "Герои62" глава региона сообщал в апреле. "Началось обучение победителей отбора второго потока программы "ГЕРОИ62". Сегодня в центре "Сосновый бор" встретился с участниками программы — ветеранами и участниками СВО. Выступил с лекцией перед нашими бойцами. Рассказал им о развитии региона и основных принципах нашей работы", - написал Павел Малков в своем Telegram-канале. Он отметил, что образовательные модули разработали специалисты Высшей школы государственного управления Президентской академии совместно с ведущими вузами Рязанской области. "Впереди год обучения, занятия по госуправлению, экономике, социальной политике. Предстоит и практика — работа с наставниками из команды региона, стажировки в государственных органах, муниципалитетах и на предприятиях. Участники получат базовые знания, навыки и установки, которые позволят двигаться вперёд, помогать стране и родному региону", - подчеркнул губернатор.
