Коста-Рика выдаст России мужчину, обвиняемого в мошенничестве

17:06 21.08.2025
происшествия
россия
коста-рика
северный кавказ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Коста-Рика экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве с оплатой электроэнергии на Северном Кавказе с ущербом в 830 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Компетентные органы Республики Коста-Рика по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадируют Камала Кимпаева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении. По версии следствия, и.о. гендиректора ООО "Электрон" Кимпаев вступил в преступный сговор с Замиром Абдурагимовым, являвшимся фактическим руководителем фирмы. Соучастники от имени организации взимали плату с потребителей за пользование электроэнергией, принадлежащей ПАО "Россети Северный Кавказ". При этом деньги на счет ресурсоснабжающей организации не поступали. В результате ущерб составил почти 830 миллионов рублей. Для легализации этих средств с октября 2020 по июль 2021 года на расчетный счет ООО "Электробыт-М" по договору поставки бытовой и цифровой техники, которая использовалась в личных целях, было переведено более 26 миллионов рублей. Кимпаев скрылся от следствия, был заочно арестован, а вскоре объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он был задержан в Коста-Рике. В июле 2025 года компетентные органы республики сообщили о готовности выдать обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола он будет доставлен транзитом через Колумбию и Турцию в Москву. Уголовное дело в отношении Замира Абдурагимова рассматривается в настоящее время суде.
россия
коста-рика
северный кавказ
происшествия, россия, коста-рика, северный кавказ, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол
Происшествия, Россия, Коста-Рика, Северный Кавказ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Интерпол
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Коста-Рика экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве с оплатой электроэнергии на Северном Кавказе с ущербом в 830 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Компетентные органы Республики Коста-Рика по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадируют Камала Кимпаева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, и.о. гендиректора ООО "Электрон" Кимпаев вступил в преступный сговор с Замиром Абдурагимовым, являвшимся фактическим руководителем фирмы. Соучастники от имени организации взимали плату с потребителей за пользование электроэнергией, принадлежащей ПАО "Россети Северный Кавказ". При этом деньги на счет ресурсоснабжающей организации не поступали. В результате ущерб составил почти 830 миллионов рублей.
Для легализации этих средств с октября 2020 по июль 2021 года на расчетный счет ООО "Электробыт-М" по договору поставки бытовой и цифровой техники, которая использовалась в личных целях, было переведено более 26 миллионов рублей.
Кимпаев скрылся от следствия, был заочно арестован, а вскоре объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он был задержан в Коста-Рике. В июле 2025 года компетентные органы республики сообщили о готовности выдать обвиняемого.
В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола он будет доставлен транзитом через Колумбию и Турцию в Москву.
Уголовное дело в отношении Замира Абдурагимова рассматривается в настоящее время суде.
ПроисшествияРоссияКоста-РикаСеверный КавказФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Интерпол
 
 
