Коста-Рика выдаст России мужчину, обвиняемого в мошенничестве
2025-08-21T17:06:00+03:00
происшествия
россия
коста-рика
северный кавказ
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Коста-Рика экстрадирует в Россию обвиняемого в мошенничестве с оплатой электроэнергии на Северном Кавказе с ущербом в 830 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Компетентные органы Республики Коста-Рика по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадируют Камала Кимпаева для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - говорится в сообщении. По версии следствия, и.о. гендиректора ООО "Электрон" Кимпаев вступил в преступный сговор с Замиром Абдурагимовым, являвшимся фактическим руководителем фирмы. Соучастники от имени организации взимали плату с потребителей за пользование электроэнергией, принадлежащей ПАО "Россети Северный Кавказ". При этом деньги на счет ресурсоснабжающей организации не поступали. В результате ущерб составил почти 830 миллионов рублей. Для легализации этих средств с октября 2020 по июль 2021 года на расчетный счет ООО "Электробыт-М" по договору поставки бытовой и цифровой техники, которая использовалась в личных целях, было переведено более 26 миллионов рублей. Кимпаев скрылся от следствия, был заочно арестован, а вскоре объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он был задержан в Коста-Рике. В июле 2025 года компетентные органы республики сообщили о готовности выдать обвиняемого. В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола он будет доставлен транзитом через Колумбию и Турцию в Москву. Уголовное дело в отношении Замира Абдурагимова рассматривается в настоящее время суде.
