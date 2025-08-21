Рейтинг@Mail.ru
Архитектурная подсветка заработала в парке музея-заповедника "Коломенское"
14:17 21.08.2025
Архитектурная подсветка заработала в парке музея-заповедника "Коломенское"
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства смонтировали новую архитектурно-художественную подсветку на территории музея-заповедника "Коломенское", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию масштабного проекта - обновления территории музея-заповедника "Коломенское", который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. В рамках работ оснастили новую набережную архитектурно-художественной подсветкой, которая подчеркивает ландшафтные и архитектурные решения", - сообщил Бирюков журналистам. Он пояснил, что для правильного распределения световых акцентов для каждого объекта подобрали индивидуальный сценарий освещения с монохромным белым светом. "Для подсветки цветников установили более 83 тысяч декоративных шаров "светлячков" высотой от 50 до 80 сантиметров, при солнечном свете они выглядят как одуванчики, покрытые белым пухом, и хорошо дополняют цветочные композиции. Для акцентной подсветки деревьев смонтировали более 40 декоративных грунтовых прожекторов, свет которых направлен вдоль стволов и ветвей, благодаря чему деревья буквально светятся изнутри. Для качелей, амфитеатров и павильонов были использованы линейные светильники", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что вдоль набережной было смонтировано и основное освещение - установлено около 140 опор с энергоэффективными светильниками.
