В Киргизии спасли двух российских альпинистов, заблудившихся в горах

БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС Киргизии спасли двоих российских альпинистов, заблудившихся в горах в ущелье Ала-Арча примерно в 60 километрах от Бишкека, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. “В ущелье Ала-Арча, которое относится к Аламединскому району Чуйской области, два альпиниста из Российской Федерации, поднявшиеся на вершину Байчечекей по маршруту Ильюшинка 4б и возвращавшиеся обратно, в темноте не смогли найти дорогу и были вынуждены заночевать в горах. Поскольку указанная вершина находится на высоте 4515 метров над уровнем моря, для спасения был задействован вертолет Airbus H125 МЧС, который доставил оставшихся на вершине альпинистов в город Бишкек”, - говорится в сообщении. Отмечается, что для эвакуации альпинистов был привлечен поисково-спасательный отряд “Эдельвейс” Государственного центра подготовки спасателей МЧС. Врачи службы медицины катастроф МЧС оказали туристам первую помощь, их жизни ничего не угрожает.

