В Киргизии спасли двух российских альпинистов, заблудившихся в горах - РИА Новости, 21.08.2025
10:39 21.08.2025
В Киргизии спасли двух российских альпинистов, заблудившихся в горах
БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС Киргизии спасли двоих российских альпинистов, заблудившихся в горах в ущелье Ала-Арча примерно в 60 километрах от Бишкека, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. “В ущелье Ала-Арча, которое относится к Аламединскому району Чуйской области, два альпиниста из Российской Федерации, поднявшиеся на вершину Байчечекей по маршруту Ильюшинка 4б и возвращавшиеся обратно, в темноте не смогли найти дорогу и были вынуждены заночевать в горах. Поскольку указанная вершина находится на высоте 4515 метров над уровнем моря, для спасения был задействован вертолет Airbus H125 МЧС, который доставил оставшихся на вершине альпинистов в город Бишкек”, - говорится в сообщении. Отмечается, что для эвакуации альпинистов был привлечен поисково-спасательный отряд “Эдельвейс” Государственного центра подготовки спасателей МЧС. Врачи службы медицины катастроф МЧС оказали туристам первую помощь, их жизни ничего не угрожает.
киргизия, бишкек, чуйская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Киргизия, Бишкек, Чуйская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
© Pixabay / AndreiGarmГоры Киргизии
Горы Киргизии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Pixabay / AndreiGarm
Горы Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 21 авг – РИА Новости. Сотрудники МЧС Киргизии спасли двоих российских альпинистов, заблудившихся в горах в ущелье Ала-Арча примерно в 60 километрах от Бишкека, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
“В ущелье Ала-Арча, которое относится к Аламединскому району Чуйской области, два альпиниста из Российской Федерации, поднявшиеся на вершину Байчечекей по маршруту Ильюшинка 4б и возвращавшиеся обратно, в темноте не смогли найти дорогу и были вынуждены заночевать в горах. Поскольку указанная вершина находится на высоте 4515 метров над уровнем моря, для спасения был задействован вертолет Airbus H125 МЧС, который доставил оставшихся на вершине альпинистов в город Бишкек”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что для эвакуации альпинистов был привлечен поисково-спасательный отряд “Эдельвейс” Государственного центра подготовки спасателей МЧС. Врачи службы медицины катастроф МЧС оказали туристам первую помощь, их жизни ничего не угрожает.
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
"Муж еще тогда все знал": что мешает спасти российскую альпинистку
Вчера, 18:11
 
КиргизияБишкекЧуйская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
