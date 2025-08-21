https://ria.ru/20250821/khirurg-2036795958.html
Лучшие детские хирурги России провели в Иркутске 8 уникальных операций
ИРКУТСК, 21 авг - РИА Новости. В Иркутской областной детской клинической больнице в рамках международного конгресса "Звезды детской хирургии на Байкале" лучшие хирурги России провели восемь уникальных операций, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске проходит XVII международный конгресс "Звезды детской хирургии на Байкале". В нем принимают участие ведущие детские хирурги из России и 10 стран мира. Участников конгресса приветствовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он отметил, что Иркутская область занимает лидирующие позиции в России в области детской роботической хирургии, иркутские врачи могут успешно лечить самых сложных пациентов и проводить уникальные операции.
В конгрессе принимают участие более 200 участников очно и более 800 онлайн, среди них шесть академиков и членов-корреспондентов РАН, 36 профессоров, 46 докторов медицинских наук, 36 кандидатов медицинских наук.
"Центральная тема конгресса – роботизированные операции, визуализация хирургических вмешательств. В рамках конгресса в Иркутской государственной областной детской клинической больнице прошел курс "живой хирургии", где лучшие детские хирурги страны провели восемь уникальных операций", - говорится в сообщении.
В частности, в рамках "живой хирургии" провели робот-ассистированную резекцию кисты почки. Пациенту диагностировали кисту верхнего полюса правой почки. Операцию провел приглашенный травматолог-ортопед Детского ортопедического института Турнера, кандидат медицинских наук Дмитрий Кокушин.
В рамках мероприятия главврач Иркутской государственной областной детской клинической больницы Юрий Козлов подписал соглашения с главными врачами московского Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и тюменского Федерального центра нейрохирургии.
Кроме того, в рамках конгресса состоялась III международная студенческая конференция "Восходящие звезды детской хирургии на Байкале", в которой приняли участие молодые исследователи из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Тулы и других городов.