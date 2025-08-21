https://ria.ru/20250821/khimki-2036700515.html

Более 30 центральных тепловых пунктов модернизируют в Химках

В Химках реализуется масштабная программа по реконструкции объектов теплоснабжения, в рамках которой запланирована модернизация 33 центральных тепловых пунктов, РИА Новости, 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В Химках реализуется масштабная программа по реконструкции объектов теплоснабжения, в рамках которой запланирована модернизация 33 центральных тепловых пунктов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Модернизация позволит повысить надежность работы всей системы и минимизировать риск аварий. Центральные тепловые пункты оснастят устройствами аварийного ввода резерва, что позволит за несколько секунд возобновить подачу теплоснабжения при скачке электроэнергии. Для предотвращения гидроударов в центральных тепловых пунктах появятся автоматизированные системы и устройства плавного пуска. Они позволяют плавно запускать и останавливать электродвигатели, снижая нагрузку на систему, продлевают срок эксплуатации оборудования и минимизируют риск поломок. "Ранее мы фиксировали периодические перебои с подачей электроэнергии. Насосы отключались. Сейчас с помощью устройства аварийного ввода резерва и плавного пуска нам удастся избежать таких неприятных последствий перебоев электроснабжения", — рассказал начальник электротехнического участка химкинского филиала "ТСК Мосэнерго" Андрей Васильев. Всего в рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы "ТСК Мосэнерго" в Химках заменят 42 участка теплосети. Качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, в которых проживают более 200 тысяч жителей.

