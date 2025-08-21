Рейтинг@Mail.ru
12:47 21.08.2025
Глава Химок посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области
2025-08-21T12:47:00+03:00
2025-08-21T12:47:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с коллегами посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа. Цель визита — отработать механизм взаимодействия со специалистами. Ранее функциональные особенности центра презентовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Главное преимущество Единого центра управления ЖКХ заключается в том, что вся информация с котельных, тепловых пунктов, насосных станций и систем водоснабжения и водоотведения теперь поступает в региональную систему мониторинга аварий через датчики. К системе подключено уже более 2 тысяч котельных и 136 тепловых пунктов. До конца года планируют подключить остальные. "Раньше от аварии до начала устранения уходило от 30 минут до нескольких часов — сейчас сигнал о проблеме доводится до руководства отраслевых министерств мгновенно при помощи чат-бота. Работа специально выстроена так, чтобы все службы получали сигнал одновременно. К следующему году планируем внедрить ИИ для прогнозирования сроков устранения аварий", — отмечает в своем телеграм-канале Воробьев. В Центре круглосуточно дежурят специалисты профильных организаций: диспетчеры, аналитики, представители ресурсоснабжающих организаций и аварийно-восстановительной службы, ведомственные координаторы. "Будем отрабатывать механизмы взаимодействия внутри городского округа. Готовимся к отопительному сезону и уже активно реализуем все задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Для подготовки к отопительному сезону в городе провели гидравлические испытания. В период с 20 по 31 августа на магистральных тепловых сетях Химкинского филиала "ТСК Мосэнерго" пройдут испытания на максимальную температуру теплоносителя – таким образом проверяется готовность нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов.
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)
Глава Химок посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области

Глава Химок Землякова посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области

© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа ХимкиГлава Химок посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Химки
Глава Химок посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с коллегами посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.
Цель визита — отработать механизм взаимодействия со специалистами. Ранее функциональные особенности центра презентовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Главное преимущество Единого центра управления ЖКХ заключается в том, что вся информация с котельных, тепловых пунктов, насосных станций и систем водоснабжения и водоотведения теперь поступает в региональную систему мониторинга аварий через датчики. К системе подключено уже более 2 тысяч котельных и 136 тепловых пунктов. До конца года планируют подключить остальные.
"Раньше от аварии до начала устранения уходило от 30 минут до нескольких часов — сейчас сигнал о проблеме доводится до руководства отраслевых министерств мгновенно при помощи чат-бота. Работа специально выстроена так, чтобы все службы получали сигнал одновременно. К следующему году планируем внедрить ИИ для прогнозирования сроков устранения аварий", — отмечает в своем телеграм-канале Воробьев.
В Центре круглосуточно дежурят специалисты профильных организаций: диспетчеры, аналитики, представители ресурсоснабжающих организаций и аварийно-восстановительной службы, ведомственные координаторы.
"Будем отрабатывать механизмы взаимодействия внутри городского округа. Готовимся к отопительному сезону и уже активно реализуем все задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Для подготовки к отопительному сезону в городе провели гидравлические испытания. В период с 20 по 31 августа на магистральных тепловых сетях Химкинского филиала "ТСК Мосэнерго" пройдут испытания на максимальную температуру теплоносителя – таким образом проверяется готовность нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов.
Химки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
