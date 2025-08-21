https://ria.ru/20250821/khimki-2036691213.html

Глава Химок посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области

Глава Химок посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области - РИА Новости, 21.08.2025

Глава Химок посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области

21.08.2025

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с коллегами посетила Единый центр управления ЖКХ Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа. Цель визита — отработать механизм взаимодействия со специалистами. Ранее функциональные особенности центра презентовал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Главное преимущество Единого центра управления ЖКХ заключается в том, что вся информация с котельных, тепловых пунктов, насосных станций и систем водоснабжения и водоотведения теперь поступает в региональную систему мониторинга аварий через датчики. К системе подключено уже более 2 тысяч котельных и 136 тепловых пунктов. До конца года планируют подключить остальные. "Раньше от аварии до начала устранения уходило от 30 минут до нескольких часов — сейчас сигнал о проблеме доводится до руководства отраслевых министерств мгновенно при помощи чат-бота. Работа специально выстроена так, чтобы все службы получали сигнал одновременно. К следующему году планируем внедрить ИИ для прогнозирования сроков устранения аварий", — отмечает в своем телеграм-канале Воробьев. В Центре круглосуточно дежурят специалисты профильных организаций: диспетчеры, аналитики, представители ресурсоснабжающих организаций и аварийно-восстановительной службы, ведомственные координаторы. "Будем отрабатывать механизмы взаимодействия внутри городского округа. Готовимся к отопительному сезону и уже активно реализуем все задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Для подготовки к отопительному сезону в городе провели гидравлические испытания. В период с 20 по 31 августа на магистральных тепловых сетях Химкинского филиала "ТСК Мосэнерго" пройдут испытания на максимальную температуру теплоносителя – таким образом проверяется готовность нести повышенную нагрузку на оборудование в пики зимних холодов.

