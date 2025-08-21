Рейтинг@Mail.ru
В Калифорнии мужчина заразился чумой, предположительно, после укуса блохи - РИА Новости, 21.08.2025
13:09 21.08.2025
В Калифорнии мужчина заразился чумой, предположительно, после укуса блохи
В Калифорнии мужчина заразился чумой, предположительно, после укуса блохи - РИА Новости, 21.08.2025
В Калифорнии мужчина заразился чумой, предположительно, после укуса блохи
Житель Калифорнии заразился чумой, медики предполагают, что это случилось из-за укуса инфицированной блохи, следует из заявления, опубликованного на сайте... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
калифорния
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Житель Калифорнии заразился чумой, медики предполагают, что это случилось из-за укуса инфицированной блохи, следует из заявления, опубликованного на сайте главного административного управления округа Эль-Дорадо. "Житель (города - ред.) Саут-Лейк-Тахо сдал положительный анализ на чуму… Предполагается, что этого человека могла укусить инфицированная блоха, пока он занимался кемпингом", - говорится в сообщении. Заразившийся мужчина проходит лечение в домашних условиях, власти начали расследование. Местные власти напомнили, что природные очаги чумы встречаются во многих частях Калифорнии, и в связи с этим попросили жителей предпринимать профилактические меры, в особенности во время прогулок. В последний раз чуму в этом районе Калифорнии выявляли в 2020 году, тогда заразившийся смог излечиться.
калифорния
в мире, калифорния
В мире, Калифорния
В Калифорнии мужчина заразился чумой, предположительно, после укуса блохи

Житель Калифорнии заразился чумой из-за укуса блохи во время кемпинга

CC BY 2.0 / Per Verdonk / Hypogastrura nivicolaНасекомые Hypogastrura nivicola (снежная блоха) на снегу
Насекомые Hypogastrura nivicola (снежная блоха) на снегу - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
CC BY 2.0 / Per Verdonk / Hypogastrura nivicola
Насекомые Hypogastrura nivicola (снежная блоха) на снегу. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Житель Калифорнии заразился чумой, медики предполагают, что это случилось из-за укуса инфицированной блохи, следует из заявления, опубликованного на сайте главного административного управления округа Эль-Дорадо.
"Житель (города - ред.) Саут-Лейк-Тахо сдал положительный анализ на чуму… Предполагается, что этого человека могла укусить инфицированная блоха, пока он занимался кемпингом", - говорится в сообщении.
Заразившийся мужчина проходит лечение в домашних условиях, власти начали расследование.
Местные власти напомнили, что природные очаги чумы встречаются во многих частях Калифорнии, и в связи с этим попросили жителей предпринимать профилактические меры, в особенности во время прогулок.
В последний раз чуму в этом районе Калифорнии выявляли в 2020 году, тогда заразившийся смог излечиться.
В миреКалифорния
 
 
