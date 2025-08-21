https://ria.ru/20250821/kalifornija-2036697566.html

В Калифорнии мужчина заразился чумой, предположительно, после укуса блохи

В Калифорнии мужчина заразился чумой, предположительно, после укуса блохи

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Житель Калифорнии заразился чумой, медики предполагают, что это случилось из-за укуса инфицированной блохи, следует из заявления, опубликованного на сайте главного административного управления округа Эль-Дорадо. "Житель (города - ред.) Саут-Лейк-Тахо сдал положительный анализ на чуму… Предполагается, что этого человека могла укусить инфицированная блоха, пока он занимался кемпингом", - говорится в сообщении. Заразившийся мужчина проходит лечение в домашних условиях, власти начали расследование. Местные власти напомнили, что природные очаги чумы встречаются во многих частях Калифорнии, и в связи с этим попросили жителей предпринимать профилактические меры, в особенности во время прогулок. В последний раз чуму в этом районе Калифорнии выявляли в 2020 году, тогда заразившийся смог излечиться.

2025

