https://ria.ru/20250821/kak-opredelit-vozrast-sobaki-2036833956.html

Сколько лет собаке: как перевести возраст питомца в человеческие годы

Сколько лет собаке по человеческим меркам: расчет и таблица перевода возраст

Сколько лет собаке: как перевести возраст питомца в человеческие годы

Жизнь собаки, как и человека, состоит из нескольких этапов, и многие владельцы хотели бы знать, сколько лет их питомцу в привычном исчислении. Как определить... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T18:52:00+03:00

2025-08-21T18:52:00+03:00

2025-08-21T18:52:00+03:00

домашние питомцы

собаки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150908/03/1509080312_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_8a8dceb3b2955844c28c571db90f6143.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Жизнь собаки, как и человека, состоит из нескольких этапов, и многие владельцы хотели бы знать, сколько лет их питомцу в привычном исчислении. Как определить возраст лохматого друга, и как пользоваться таблицей для его перевода в человеческие годы — читайте в материале РИА Новости.Сколько лет собакеСобаки живут меньше хозяев, и многие люди хотели бы понимать, какой этап жизни сейчас переживает их любимец, если бы был человеком.Универсальной методики, позволяющей перевести собачьи годы в человеческие, не существует. Есть разные подходы, которые учитывают особенности породы, размер и другие параметры животного.“Привести всех к одной системе не получится уже потому, что представители маленьких (или декоративных) пород в среднем живут дольше, чем те собаки, которые относятся к более крупным или даже гигантским породам. Существуют калькуляторы, учитывающие размер собаки, но и они имеют свои погрешности”, — рассказывает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Таблица перевода собачьего возраста в человеческийДалеко не всегда у хозяина есть возможность узнать точный возраст своего питомца. Например, если кто-то приютил взрослого бездомного пса, сделать это можно лишь приблизительно.Вряд ли даже у очень опытного эксперта получится с точностью до года определить возраст незнакомого животного. Опираться можно лишь на некоторые признаки.“К одному году собака входит в период половой зрелости, что по меркам человеческой жизни соответствует возрасту 13–15 лет. Так называемый “расцвет сил” животного наступает примерно к двум годам, что для маленьких пород соответствует 22–24 человеческим годами, а для более крупных — приблизительно 30 годам. Начиная с семи лет собаки постепенно начинают стареть, но далеко не все животные при этом становятся менее активными и жизнерадостными. Разве что очень крупных животных к семилетнему возрасту уже можно назвать настоящими старичками”, — поясняет Голубев.До определенного возраста представители различных пород развиваются примерно одинаково, а после начинаются расхождения.Приблизительная таблица перевода возраста собаки в человеческие годы выглядит следующим образом:Формула расчетаМожно выделить несколько методов перевода возраста домашнего любимца в человеческие годы. Один из самых распространенных (но, по словам экспертов, далеко не самый точный) — это семь к одному. То есть двухлетний пес по такой системе будет считаться 14-летним подростком.Еще одну методику предложила Американская ассоциация ветеринарных врачей (AVMA). Она не учитывает ни параметры животного, ни породу, но утверждает, что первый год собачьей жизни равен примерно 15 годам в жизни человека, второй — девяти, а остальные засчитываются 1 к 5.Как определить возраст собакиСамый надежный способ определить примерный возраст животного по внешним признакам — оценить состояние зубов и шерсти.По зубамУ щенков зубы белые и острые, смена молочных зубов завершается к 6–7 месяцам, говорит Анна Ковалюк, зооконсультант платформы корпоративного благополучия “Понимаю”.У взрослых собак появляется зубной камень и наблюдается стирание резцов, а у пожилых — могут вовсе отсутствовать некоторые зубы или появляться сильные отложения.По шерсти и кожеСостояние шерсти, конечно, не покажет точный возраст животного, но определенные выводы сделать можно. Со временем она грубеет и теряет блеск, кожа становится менее эластичной, появляется пигментация. В преклонном возрасте собаки, как и люди, могут седеть, прежде всего это становится заметно на морде.По глазамШироко открытые, ясные, блестящие и следящие за всем с искренним любопытством глаза — признак молодой и здоровой собаки. У пожилых животных взгляд уже не такой яркий, все чаще появляются выделения, начинаются проблемы со зрением (например, катаракта).По поведению и активностиМолодые собаки активны и любознательны, а пожилые чаще отдыхают, меньше играют и медленнее реагируют на раздражители. Однако, как отмечает Анна Ковалюк, активность зависит не только от возраста, но и от индивидуальных особенностей, здоровья и условий содержания.Этапы жизни собакиС рождения и до глубокой старости организм собаки меняется, и на каждом этапе она нуждается в разном подходе, отмечает Виктория Романовская, ветеринарный врач и эксперт бренда Triol.МладенчествоПервые две недели после появления щенка на свет называются неонатальным периодом. Это время, когда он полностью зависит от матери, его органы чувств и терморегуляция еще не развиты, рассказывает Романовская.ДетствоСчитается, что маленьким щенком питомец остается первые три месяца жизни. Затем наступает подростковый период, когда животное становится более независимым, проверяет на прочность границы, проявляет упрямство.“Это период идентификации и социализации: малыш начинает активно исследовать окружающий мир, при этом учится взаимодействовать с людьми и другими животными. На этом этапе важно закладывать основы поведения, приучать к гигиеническим процедурам и знакомить с базовыми элементами дрессировки”, — добавляет Виктория Романовская.МолодостьПо словам Анны Ковалюк, молодость у собаки наступает в возрасте двух лет, хотя сроки могут варьироваться. В это время животное достигает половой зрелости, но психологически еще может оставаться не до конца стабильными. Потому требуется продолжать уделять особое внимание воспитанию и дрессировке.ЗрелостьНа этом этапе представители любых пород, как правило, выходят на пик физической формы.“Организм полностью сформирован, психика стабильна, но уже могут начать проявляться первые признаки породной предрасположенности к хроническим заболеваниям. В этот период важно не пропускать профилактические осмотры и контролировать вес любимца”, — обращает внимание Виктория Романовская.Пожилой возрастСо временем активность собаки снижается, обмен веществ замедляется, могут появиться возрастные изменения в работе органов и суставов. Пожилые животные становятся менее выносливыми, чаще нуждаются в отдыхе, иногда в корректировке питания и образа жизни, отмечает Романовская.Она подчеркивает, что на этом этапе наблюдение у ветеринара должно быть особенно регулярным — не реже двух раз в год. Также важно создать собаке безопасную и комфортную среду — без скользких полов, с теплым лежаком, удобными подходами к воде и корму.СтаростьСчитается, что старость у собак наступает после 8 лет. При этом эксперты отмечают, что крупные породы стареют быстрее, а небольшие животные могут дольше сохранять активность.В этот период питомец особенно нуждается в заботе и внимании. Физическая активность нужна, но интенсивность нагрузок стоит подбирать по состоянию животного. Регулярными должны стать и визиты к ветеринару, ведь у собаки к столь солидному возрасту нередко появляются хронические проблемы со здоровьем.Сколько живут собакиВ среднем, по словам эксперта Романовской, собаки живут от 10 до 15 лет. При этом продолжительность жизни конкретного животного зависит от множества факторов: породы, наследственности, массы тела, условий содержания.“Также стерилизация влияет на долголетие за счет снижения риска развития ряда онкологических и гормональных заболеваний”, — добавляет ветеринар.Факторы, влияющие на продолжительность жизни собакОдин из главных факторов, непосредственно влияющих на продолжительность жизни собаки, — наследственность. При выборе щенка стоит расспросить заводчика, какие проблемы со здоровьем были у его родителей.Необходимо учитывать предрасположенность разных пород к тем или иным недугам, внимательно следить за состоянием любимца, регулярно проходить профилактические осмотры.Специалисты напоминают и о важности прививок.“Условия содержания также играют важную роль: качественное кормление, минимизация стресса, своевременная диагностика и лечение заболеваний напрямую сказываются на здоровье и долголетии питомца”, — добавляет Анна Ковалюк.Как ухаживать за питомцем в разном возрастеКаждый этап жизни собаки предполагает особенности ухода. Так, маленьких щенков кормят намного чаще, чем взрослых животных, но небольшими порциями. Меняется и сам рацион: если владелец использует специальные корма, они должны подбираться в соответствии с возрастом и особенностями здоровья.“Домашнюю обстановку тоже важно адаптировать: если щенок легко запрыгивает на диван, то старой собаке может понадобиться лежанка на полу или пандус. Главное это учитывать изменения в потребностях питомца на каждом этапе жизни”, — напоминает Анна Ковалюк.В совсем юном возрасте, как и в старости, собак не рекомендуется перегружать физическими упражнениями, в то время как взрослому зрелому животному интенсивная нагрузка нужна.Не менее важно понимать, что с возрастом характер питомца может меняться. Собаки-подростки склонны проявлять упрямство, пытаться отвоевать лидерство в своей семье-”стае”. В этот период очень важно проявлять понимание и любовь, воспитывать, заниматься дрессировкой.Как продлить жизнь собакеОтветственность за благополучие и здоровье собаки полностью лежит на хозяине.“Выбор физической активность в соответствии с породой питомца, качество питания, профилактика лишнего веса, посещение ветеринарного врача как минимум раз в год — вот основные правила, которые помогут продлить жизнь питомцу. Собака также должна регулярно проходить курс вакцинации (это нужно делать ежегодно) и обработку от паразитов (каждые 3 месяца). И, конечно, питомец нуждается в любви хозяина всю свою жизнь”, — говорит Владимир Голубев.Анна Ковалюк напоминает и о правилах повседневного ухода: чистке зубов, стрижке когтей и вычесыванию шерсти.“Поддерживайте физическую активность собаки и тренируйте ее ум: прогулки, игры и обучение без жестких методов дрессировки. Создайте спокойную атмосферу, минимизируя стресс, и выстраивайте доверительные отношения без насилия над питомцем. Безопасность и предсказуемость в общении с хозяином является залогом долгой и здоровой жизни питомца”, — подчеркивает она.Породы-долгожителиК породам-долгожителям принято относить:Мнение экспертаВладимир Голубев, президент Российской кинологической федерации:“Каждому владельцу собаки гораздо важнее правильно определять состояние здоровья своего любимца, нежели рассчитывать его возраст с точностью до года. Ведь от состояния здоровья питомца во многом и будет зависеть продолжительность его жизни. Хочу отметить, что ответственный хозяин будет одинаково любить своего пса и маленьким очаровательным щенком, и по достижении им старости. Это единственный верный подход”.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домашние питомцы, собаки